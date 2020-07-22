Google Maps開始在台北在內10個城市 加入共享單車導航路徑規劃
此次宣布更新裡，Google宣布將共享單車騎乘需求整合進Google Maps導航規劃，並且在導航細節中顯示共享單車站點即時可租賃車輛數量，接著可協助導航至距離目的地最近的還車位置，讓使用者能更方便透過共享單車抵達目的地。
Google在2018年時候就已經開始在Google Maps服務加入顯示共享單車停放位置，並且與ITO World持續合作，讓使用者能在超過36個國家、179個城市地區透過Google Maps尋找共享單車停放位置。同時，在去年開始加入共享單車站點即時資訊查詢功能，方便使用者確認預計前往的共享單車站點還有多少車輛可供使用，或是距離目的地最近共享單車停放站點，讓使用者更容易透過Google Maps尋找合適共享單車站點。
而此次則是進一步將共享單車站點即時資訊與Google Maps導航服務整合，讓使用者能選擇以單車導航模式查詢前往目的地路線時，可以加入騎乘共享單車前往選項，同時可以即時讓使用者知曉鄰近站點剩餘可使用車輛數量，以及距離目的地最近的站點位置。
未來幾週內，Google將會在台灣、美國、英國、墨西哥、加拿大、與巴西在內國家地區推行Google Maps共享單車路線規劃功能，除了與Ito World持續合作在地共享單車即時使用數據，同時也直接與當地共享單車服務業者合作，未來也計畫推廣至更多國家城市。
首波提供Google Maps共享單車路線規劃功能的城市如下：
- 台灣台北市及新北市 (YouBike)
- 美國芝加哥 (Divvy/Lyft)
- 美國紐約市 (Citi Bike/Lyft)
- 美國舊金山灣區 (Bay Wheels/Lyft)
- 美國華盛頓特區 (Capital Bikeshare/Lyft)
- 英國倫敦 (Santander Cycles/TfL)
- 墨西哥墨西哥市 (Ecobici)
- 加拿大蒙特婁 (BIXI/Lyft)
- 巴西里約熱內盧 (Bike Itaú)
- 巴西聖保羅 (Bike Itaú)
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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