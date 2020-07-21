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Windows 10更新後輸入法怪怪的？這篇教你如何恢復舊版IME

聯合新聞網 / T客邦

Windows 10 發表半年度更新 2004 之後，有部分中文、日文使用者發現，微軟的 IME 輸入法在某些狀況下，可能會出現當機或閃退等異常問題，對此微軟提供了臨時性的解決辦法。

微軟指出，當使用者將電腦更新至 Windows 10 2004 版本之後，某些應用程式調用 ImeMode 時將會發生問題，輕微狀況像是日文輸入法不會自動切換到漢字或平假名，亦或者如中文輸入法將直接閃退或導致當機。

雖然說微軟獲得使用者反應後，在不久前釋出了相關更新，試圖解決與 IME 有關的當機問題，但很顯然狀況並沒有完全排除，對此微軟則在支援文件中指出，官方正在研究解決方案。

如果使用者發現自己電腦上的中文、日文輸入法發生異常狀況，首先請試著透過 Windows Update 安裝所有最新更新，看看狀況是否得到改善，若沒有請參照下面方法，先將微軟 IME 恢復至舊版使用，避免干擾正常作業。

首先，在語言列切換到中文輸入的狀況下，點擊滑鼠右鍵，並按一下跳出選單中的「設定」選項。

接著會開啟微軟輸入法的相關設定視窗，點選最上方的「一般」。

將頁面往下拉即會看見「相容性」選項，把「使用舊版的微軟注音」區域的開關，從「關閉」改為「開啟」。

再來會跳出視窗，詢問使用者是否要切換為舊版的 IME 輸入法，點選「確定」即可。

Windows 可能會跳出意見反映視窗詢問您切換成舊版的原因，填不填都無所謂，建議切換完畢後重新開機，接著應該就能正常使用輸入法。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows Windows 10 微軟 更新

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