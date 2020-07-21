Google的「AirDrop」功能－Nearby Share 預計8月開放Android 6.0裝置使用

聯合新聞網 / 楊又肇

原先以Fast Share名稱推出，後續則改為Nearby Share的功能，是Google計畫在Android平台提供類似蘋果AirDrop的檔案快速分享功能，目前有消息指稱此項功能最快會在今年8月開放提供使用，預計讓所有Android 6.0版本以上的裝置使用。

相關消息表示，Google已經開始通知OEM廠商準備此項更新內容，預計在8月開始讓所有Android 6.0版本以上裝置都能使用此項功能，讓使用者能透過類似蘋果AirDrop功能以無線方式交換傳輸檔案內容。

除了對應Android 6.0版本以上裝置使用，Google也計畫讓此項功能可在Windows、macOS，或是Chrome OS作業系統環境使用，藉此讓Android平台裝置的檔案交換可以變得更簡單。

類似的功能，先前名為Snapdrop、以WebRTC形式打造的網頁服務，其實就支援讓同時連接相同Wi-Fi無線網路的裝置，可透過瀏覽器開啟頁面作為傳輸介面互換資料。

先前三星本身已經提出自有手機快速傳檔功能Quick Share，同樣以雲端平台交換內容，同時也加入小米、OPPO、vivo、華為、中興通訊與一加手機提出的統一推送聯盟，讓更多Android平台手機可以透過無線方式快速交換檔案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Android

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