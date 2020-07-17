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Zoom針對居家辦公提出Zoom For Home應用方案 建造合適工作環境

聯合新聞網 / 楊又肇

7月初宣布針對企業用戶提供按月訂閱使用的硬體租賃服務後，Zoom更針對居家辦公使用需求推出Zoom For Home應用方案，藉此協助居家工作打造合適辦公環境。

在Zoom For Home應用方案中，將藉由軟硬體整合方式對應完整遠距工作使用需求，而DTEN ME將是第一款與Zoom for Home應用方案合作的裝置，藉由27吋多合一設備提供內建3組可用於視訊會議的智慧相機、8組麥克風陣列，以及極度靈敏的觸控顯示器，藉此對應無縫內容共享、互動白板與共同標記註釋功能。

除了DTEN ME，Zoom For Home應用方案也相容使用Neat或Poly旗下硬體設備，因此可讓使用者自定合適硬體解決方案，藉此在家中房間或客廳打造合適辦公環境。

而目前所有Zoom服務均可用於Zoom for Home應用方案，並且可讓使用者隨時規劃會議排程，或是撥打、接聽電話，以及透過共享與註解功能進行線上協作，另外也能與使用者的日曆、上線狀態、會議相關設定或個人行動裝置同步。

另外，企業IT管理人員可以透過Admin Portal以遠距連入方式管理，或是由使用者自行管理設定。

目前與DTEN ME合作的Zoom for Home應用方案，將以599美元起跳價格開放預訂，將從今年8月起於美國市場出貨。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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