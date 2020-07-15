審核未過 蘋果中國App Store下架逾2500款手遊

手機應用程式（App）分析公司Sensor Tower指出，蘋果公司日前修補漏洞，以遵守中國許可要求後，蘋果在7月首週從中國AppStore下架逾2500款手機遊戲，這是6月同期的4倍。

蘋果日前要求在中國App Store有營利的手遊開發商，要在6月底前提交政府發放的許可證編號，許可證編號允許開發商添加App內購買功能，中國的各大Android版App商店早就已經有這項要求。

蘋果允許這個漏洞存在如此長一段時間的原因為何，則不得而知。

根據Sensor Tower，7月迄今中國App Store下架的知名手遊，包括芬蘭Supercell的「卡通農場」（HayDay）、德國Flaregames的「無敵查克諾里斯」（Nonstop Chuck Norris）和美國Zynga的紙牌遊戲Solitaire。

蘋果沒有立即回應置評要求。

Sensor Tower的行動裝置研究部門主管尼爾森（Randy Nelson）表示：「這些遊戲未來很有可能會再上架，但目前已經下架超過5天了。」

尼爾森指出，Sensor Tower無法查明每款遊戲遭下架的個別理由，但下架數量激增值得注意。

7月首週被下架的遊戲，在中國的總收入達到3470萬美元（約新台幣10億2200萬元），累計超過1億3300萬次下載。