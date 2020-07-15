這影片讓你了解 macOS Big Sur的85個新功能和改進

在今年的美國 Apple 公司 WWDC20 全球開發者大會後，蘋果 Mac 電腦有了驚天變化，除了發表最新 macOS Big Sur 系統外，Apple 還宣布了 Mac 採用 Apple 自研晶片的轉移計畫。

為了讓蘋果用戶快速了解最新 macOS Big Sur 系統有那些新功能和改進，今天 9to5mac 科技網站拍攝了一段影片，介紹了 macOS Big Sur 的 85 個重要新功能和改進。

從上面的影片能看到，macOS Big Sur 在美學上與以往版本的 macOS 有異曲同工之妙，但從 Dock 區、選單欄、視窗界面、圖標，甚至聲音，一切都已更新設計。

您最喜歡的 macOS Big Sur 新功能或變化是什麼呢？

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》