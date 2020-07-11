蘋果新版iOS秋季發布 加強隱私保護成賣點

蘋果手機iPhone下一版本iOS作業系統將有一些更新，當應用程式（app）啟動手機的麥克風、相機、剪貼簿或其他敏感資訊時，iOS 14將發出視覺上的提醒。

今年的這些更新將是蘋果的特色，蘋果在產品層面將優先考慮隱私工程，隱私保護將比較全面地成為產品的主要賣點。

iOS過去許多新的安全功能曾迫使企業回應或修改它們的app。舉例來說，蘋果去年針對app蒐集背景位置資訊，對使用者發出通知，臉書（Facebook）便搶先發布一篇文章，解釋它們的隱私政策。

iOS 14將在今年秋季發布，此一情況可能會再出現。

美媒CNBC指出，iOS 14將有6大隱私保護新功能。

1、當app啟動相機時，手機會亮起綠燈；2、當app啟動麥克風時，手機會亮起橘燈；3、當app啟動剪貼簿時，手機會跳出通知。

4、使用者不必允許app取得相機的所有照片；5、蘋果App Store將列出，app會蒐集哪些資訊；6、app為了廣告目的而追蹤使用者時，必須獲得允許。