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蘋果新版iOS秋季發布 加強隱私保護成賣點
蘋果手機iPhone下一版本iOS作業系統將有一些更新，當應用程式（app）啟動手機的麥克風、相機、剪貼簿或其他敏感資訊時，iOS 14將發出視覺上的提醒。
今年的這些更新將是蘋果的特色，蘋果在產品層面將優先考慮隱私工程，隱私保護將比較全面地成為產品的主要賣點。
iOS過去許多新的安全功能曾迫使企業回應或修改它們的app。舉例來說，蘋果去年針對app蒐集背景位置資訊，對使用者發出通知，臉書（Facebook）便搶先發布一篇文章，解釋它們的隱私政策。
iOS 14將在今年秋季發布，此一情況可能會再出現。
美媒CNBC指出，iOS 14將有6大隱私保護新功能。
1、當app啟動相機時，手機會亮起綠燈；2、當app啟動麥克風時，手機會亮起橘燈；3、當app啟動剪貼簿時，手機會跳出通知。
4、使用者不必允許app取得相機的所有照片；5、蘋果App Store將列出，app會蒐集哪些資訊；6、app為了廣告目的而追蹤使用者時，必須獲得允許。
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