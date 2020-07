抖音TikTok按讚數突歸零？眾多網紅陷入高度恐慌

川普發文稱考慮封鎖 TikTok 沒多久,就發生讚數歸零的災情,引起美國抖音網紅們恐慌。

大約在昨天開始,網路上非常多的 TikTok(抖音海外版)使用者都在回報應用程式內的按讚數(Likes)跟觀看數(Views)全部歸零!

A glitch has appeared on TikTok where videos have 0 likes, fueling more rumors that the app could be getting shut down. pic.twitter.com/ZcFvIa8qA4 — Pop Base (@PopBase) July 9, 2020

儘管 TikTok 也在官方推特上保證將會盡快修復,仍有大量的美國使用者陷入高度恐慌,認為數字歸零是因為美國政府已經著手進行禁用 TikTok 的程序。

根據《每日郵報》報導,截至美東時間 9 日的下午 2 點為止,已有多達 1 萬 7,000 名使用戶回報按讚數及觀看數歸零的問題,其中不乏靠 TikTok 收入維生的專職經營者。

由於受到美國政府的質疑等因素,TikTok 母公司字節跳動於去年 12 月首次發布透明度報告,報告內指出,2019 年下半年就收到 500 件各國政府的要求,且在這半年內TikTok 總共刪除了高達 4,900 萬個有疑慮的影片內容,其中 25% 是裸體和性行為等兒童不宜的內容。

遭到刪除的影片中,高達 1,650 萬支來自於印度使用者,其次是美國使用者 460 萬支影片,再來是巴基斯坦的 370 萬、英國 200 萬、俄羅斯 130 萬支影片。

比起微信等應用程式難以走出中國、海外使用者幾乎都是中國人的現象,抖音海外版可以說是中國 app 出海唯一成功的例子。據 Sensor Tower 公司的分析資料,今年以來在 Apple 和 Google 兩大手機應用程式平台上,TikTok 的全球總下載量已超過 20 億次。

但伴隨著巨大成功的,卻是去年以來從沒停過的爭議,讓 TikTok 在國際市場的營運上面臨了許多挑戰:除了首先被中美貿易戰火燒到之外,也因中國、印度的邊境衝突,而在 6 月 29 日遭到印度政府禁用。

而印度是 TikTok 的最大市場,擁有全球最多的使用者人數,遭到禁用之後,亦有不少靠 TikTok 賺錢的直播主表示生計被斷。

最新進度則是,在美國國務卿龐培奧(Michael Pompeo)表明正在評估禁用抖音之後,美國總統川普隨後也在 7 日表示,「我們正在評估這件事,是的。這是件大事。看中國應對病毒時發生什麼事、中國對美國和整個世界做了什麼事,實在可恥。」(It's something we're looking at, yes. It's a big business. Look, what happened with China with this virus, what they've done to this country and to the entire world is disgraceful.)

除此之外,TikTok 發言人也主動宣布,由於香港《國家安全法》已經正式施行,TikTok 將退出香港市場。

