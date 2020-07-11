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抖音TikTok按讚數突歸零？眾多網紅陷入高度恐慌

聯合新聞網 / INSIDE
抖音（TikTok） （歐新社）
抖音（TikTok） （歐新社）

川普發文稱考慮封鎖 TikTok 沒多久，就發生讚數歸零的災情，引起美國抖音網紅們恐慌。

大約在昨天開始，網路上非常多的 TikTok（抖音海外版）使用者都在回報應用程式內的按讚數（Likes）跟觀看數（Views）全部歸零！

儘管 TikTok 也在官方推特上保證將會盡快修復，仍有大量的美國使用者陷入高度恐慌，認為數字歸零是因為美國政府已經著手進行禁用 TikTok 的程序。

根據《每日郵報》報導，截至美東時間 9 日的下午 2 點為止，已有多達 1 萬 7,000 名使用戶回報按讚數及觀看數歸零的問題，其中不乏靠 TikTok 收入維生的專職經營者。

由於受到美國政府的質疑等因素，TikTok 母公司字節跳動於去年 12 月首次發布透明度報告，報告內指出，2019 年下半年就收到 500 件各國政府的要求，且在這半年內TikTok 總共刪除了高達 4,900 萬個有疑慮的影片內容，其中 25% 是裸體和性行為等兒童不宜的內容。

遭到刪除的影片中，高達 1,650 萬支來自於印度使用者，其次是美國使用者 460 萬支影片，再來是巴基斯坦的 370 萬、英國 200 萬、俄羅斯 130 萬支影片。

比起微信等應用程式難以走出中國、海外使用者幾乎都是中國人的現象，抖音海外版可以說是中國 app 出海唯一成功的例子。據 Sensor Tower 公司的分析資料，今年以來在 Apple 和 Google 兩大手機應用程式平台上，TikTok 的全球總下載量已超過 20 億次。

但伴隨著巨大成功的，卻是去年以來從沒停過的爭議，讓 TikTok 在國際市場的營運上面臨了許多挑戰：除了首先被中美貿易戰火燒到之外，也因中國、印度的邊境衝突，而在 6 月 29 日遭到印度政府禁用。

而印度是 TikTok 的最大市場，擁有全球最多的使用者人數，遭到禁用之後，亦有不少靠 TikTok 賺錢的直播主表示生計被斷。

最新進度則是，在美國國務卿龐培奧（Michael Pompeo）表明正在評估禁用抖音之後，美國總統川普隨後也在 7 日表示，「我們正在評估這件事，是的。這是件大事。看中國應對病毒時發生什麼事、中國對美國和整個世界做了什麼事，實在可恥。」（It's something we're looking at, yes. It's a big business. Look, what happened with China with this virus, what they've done to this country and to the entire world is disgraceful.）

除此之外，TikTok 發言人也主動宣布，由於香港《國家安全法》已經正式施行，TikTok 將退出香港市場。

《本文作者 蜜雅 ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

抖音 TikTok 網紅

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