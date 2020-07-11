抖音TikTok按讚數突歸零？眾多網紅陷入高度恐慌
川普發文稱考慮封鎖 TikTok 沒多久，就發生讚數歸零的災情，引起美國抖音網紅們恐慌。
大約在昨天開始，網路上非常多的 TikTok（抖音海外版）使用者都在回報應用程式內的按讚數（Likes）跟觀看數（Views）全部歸零！
A glitch has appeared on TikTok where videos have 0 likes, fueling more rumors that the app could be getting shut down. pic.twitter.com/ZcFvIa8qA4— Pop Base (@PopBase) July 9, 2020
儘管 TikTok 也在官方推特上保證將會盡快修復，仍有大量的美國使用者陷入高度恐慌，認為數字歸零是因為美國政府已經著手進行禁用 TikTok 的程序。
根據《每日郵報》報導，截至美東時間 9 日的下午 2 點為止，已有多達 1 萬 7,000 名使用戶回報按讚數及觀看數歸零的問題，其中不乏靠 TikTok 收入維生的專職經營者。
由於受到美國政府的質疑等因素，TikTok 母公司字節跳動於去年 12 月首次發布透明度報告，報告內指出，2019 年下半年就收到 500 件各國政府的要求，且在這半年內TikTok 總共刪除了高達 4,900 萬個有疑慮的影片內容，其中 25% 是裸體和性行為等兒童不宜的內容。
遭到刪除的影片中，高達 1,650 萬支來自於印度使用者，其次是美國使用者 460 萬支影片，再來是巴基斯坦的 370 萬、英國 200 萬、俄羅斯 130 萬支影片。
比起微信等應用程式難以走出中國、海外使用者幾乎都是中國人的現象，抖音海外版可以說是中國 app 出海唯一成功的例子。據 Sensor Tower 公司的分析資料，今年以來在 Apple 和 Google 兩大手機應用程式平台上，TikTok 的全球總下載量已超過 20 億次。
但伴隨著巨大成功的，卻是去年以來從沒停過的爭議，讓 TikTok 在國際市場的營運上面臨了許多挑戰：除了首先被中美貿易戰火燒到之外，也因中國、印度的邊境衝突，而在 6 月 29 日遭到印度政府禁用。
而印度是 TikTok 的最大市場，擁有全球最多的使用者人數，遭到禁用之後，亦有不少靠 TikTok 賺錢的直播主表示生計被斷。
最新進度則是，在美國國務卿龐培奧（Michael Pompeo）表明正在評估禁用抖音之後，美國總統川普隨後也在 7 日表示，「我們正在評估這件事，是的。這是件大事。看中國應對病毒時發生什麼事、中國對美國和整個世界做了什麼事，實在可恥。」（It's something we're looking at, yes. It's a big business. Look, what happened with China with this virus, what they've done to this country and to the entire world is disgraceful.）
除此之外，TikTok 發言人也主動宣布，由於香港《國家安全法》已經正式施行，TikTok 將退出香港市場。
《本文作者 蜜雅 ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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