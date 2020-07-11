提供更好的線上會議體驗 Zoom推出按月訂閱使用的硬體租賃服務

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，因而大幅增加使用人數的Zoom，針對更多線上會議服務使用需求，宣布推出硬體租賃訂閱服務，讓企業用戶能依照需求按月支付5.99美元不等費用，即可搭配由DTEN、Neat、Poly或Yealink等業者提供線上會議硬體設備。

Zoom將此項訂閱服務稱為「HaaS,Hardware as a Service」，同時區分以電話通話使用為主的Zoom Phone，或是搭配視訊會議使用為主的Zoom Rooms。

其中，Zoom Phone訂閱服務最低每月支付5.99美元，最高支付60美元，而Zoom Rooms最低每月支付25美元，最高支付200美元，主要視租賃使用裝置項目區分支付費用，而合作硬體則包含DTEN、Neat、Poly或Yealink等業者提供企業電話或網路視訊會議設備。

不過，此項訂閱服務並未包含Zoom本身軟體服務使用費用，企業若需要使用Zoom更進階服務的話，必須額外付費訂閱。

目前此項服務僅先在美國境內提供，暫時尚未在其他國家地區推行計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》