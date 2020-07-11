LINE購物拆分成獨立App 預告未來將加入團購銷售模式

如同先前將LINE Pay服務拆分成獨立app，讓使用者能更方便使用，同時也能藉由提高執行效率帶來更好使用體驗，LINE不久前於台灣宣布推出以獨立app形式提供使用的LINE購物服務，並且在今日 (7/10)宣布正式上線運作消息，預計以導購結合線上社群平台方式與更多電商品牌合作推動網購商機，同時更透露未來將會參考拼多多等中國品牌營運模式加入團購銷售，或是針對不少通路門市藉由LINE群組發起在地團購銷售模式。

[caption id="attachment_126988" align="aligncenter" width="1000"] LINE購物服務將以獨立app呈現[/caption]

依照LINE台灣電子商務部資深副總裁顧昌欣說明，LINE購物服務從2018年在台上線運作之後，便累積超過300億元規模的行動電商業務量，同時也持續與在地電商合作。而在LINE後續開始加入人工智慧技術，向使用者提供更合適個人化的內容推薦，LINE購物接下來也會進一步藉由人工智慧技術打造個人化購物體驗。

而此次宣布將LINE購物服務改以獨立app形式呈現，將整合原本購物、美食與旅遊內容，並且透過人工智慧技術持續提供更合適使用者需求的推薦結果，接下來也計畫透過準備在今年第四季上線的智慧搜尋功能，配合可學習使用者過去曾經搜尋項目，進而提供更適合使用者查找需求的購物項目結果。

預計今年第四季上線的智慧搜尋功能

在今年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得更多人減少外出比例，並且更仰賴透過網路電商服務購物，其中18歲至24歲的Z世代年輕用戶族群使用比例成長23%，而年齡在55歲以上的年長用戶也有43%成長幅度，更多購物時間則是集中在晚上9點至凌晨12點之間，成交金額更佔所有交易量的36%，意味越來越多人習慣透過電商服務購物，甚至更習慣直接透過日常生活經常使用服務訂購商品。

此次宣布即將推出的新版獨立LINE購物app，將會在7月15日正式上線，並且提供Android與iOS平台版本，同時將加入價格追蹤、降價通知、商店加碼與優惠整合四個全新功能，讓使用者能更方便在LINE購物所有合作電商進行比價、隨時掌握商品是否降價，在各個電商原本提供優惠服務上，更能追加LINE購物提供LINE Points點數回饋，或是以倍率加成提供折扣使用。

除此之外，LINE購物app也將透過點數紅包等不定期優惠吸引消費者購物使用，同時也將推出全新LINE購物護照功能，讓使用者能在生日時候獲得額外優惠，或是與線上好友一同完成特動任務領取LINE Points，而諸多期間限定優惠活動也會透過LINE購物護照功能讓使用者參與。

標榜可讓使用者獲得更多特權的LINE購物護照

配合全新獨立的LINE購物app即將推出，LINE除了宣布首度在今日 (7/10)與蘋果官網合作特定商品購物金額回饋10% LINE Points點數優惠，從7月15日至8月11日期間更提供每日限量體驗商品購物最高提供50%LINE Points點數回饋，另外也會提供點數紅包吸引更多人參與購物。與LINE旅遊服務整合部份，LINE也將提供最高8% LINE Points點數回饋，同時也能與政府發行三倍券合併使用。

同樣將更多優惠帶到LINE旅遊

顧昌欣表示，為了刺激更多使用者藉由全新LINE購物app消費，更準備在下半年發放總計高達3億點的LINE Points點數作為誘因，另外也預告接下來將會持續與各個電商合作，未來將會透過數據分析方式構思更多商品銷售模式，例如可能比照拼多多等中國品牌營運模式加入團購銷售，或是針對不少通路門市藉由LINE群組發起在地團購銷售模式，藉由LINE本身服務平台串接更多商品線上銷售機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》