LinkedIn新增上傳10秒錄音功能！讓別人知曉自己姓名正確發音
LinkedIn宣布新增一項錄音內容上傳功能，讓使用者可將個人姓名正確念法錄製成10秒長度以內的聲音檔，並且上傳至個人LinkedIn頁面，讓檢視個人頁面資料的人可以知曉如何正確念出姓名發音。
由於不少地區的姓名較為特殊，或是因為發音方式不同，因此可能會讓部分人士發生念錯他人姓名，或是不知道如何正確念出他人姓名的窘境。
為了避免這樣的尷尬，LinkedIn在此次增加上傳最長可達10秒的錄音內容功能中，讓使用者能錄製個人姓名正確念法，使檢視個人頁面的人可以透過錄音內容知曉姓名正確念法，藉此在日後聯繫時減少姓名被念錯情況，同時也能彼此留下良好印象。
不過，目前此項功能僅開放LinkedIn行動版app使用，並且可在個人資料欄位添加以手機錄製的姓名發音檔案。
目前此項功能將先在美國境內推行，預計會在8月開始開放全球地區用戶使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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