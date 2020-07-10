新一代影音壓縮技術H.266 VVC問世 預計秋季釋出編解碼軟體

過去協助推動H.264 AVC、H.265 HEVC在內影音壓縮技術的德國弗勞恩霍夫電信研究所 (Fraunhofer HHI)，目前進一步宣布提出H.266 VVC (Versatile Video Coding)壓縮技術，強調相比先前提出的H.265壓縮比例再減少50%左右。

而目前尚未有相容H.266 VVC壓縮技術的軟體及硬體問世，但勞恩霍夫電信研究所表示對應H.266 VVC壓縮技術的編/解碼軟體將會在今年秋季推出，預期可讓更多影音內容能透過此壓縮技術降低儲存容量空間佔比。

雖然目前市場已經持續導入更快的網路傳輸技術，同時儲存容量也因為相關技術成長，使得每單位儲存空間使用成本持續降低，但配合更新的壓縮技術讓影音內容佔用空間以更有效率形式降低，意味使用者能使用內容資訊量將相對提昇，對於目前積極推動的8K影像內容、串流影音服務，或是虛擬實境、擴增實境影像技術，都能帶來更大效益。

除了可讓影音內容以更低容量存放，同時也能提高影音內容播放使用效率，並且加入支援HDR、360度全景影像格式，藉此讓影音內容可以存放更多資訊，進而創造更豐富的內容使用體驗。

不過，從先前H.265 HEVC壓縮技術花費一段時間才開始準備進入普及階段，預期H.266 VVC壓縮技術也會需要一點時間普及，但可能會以更快速度進入一般生活應用情境。

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