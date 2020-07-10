快訊

首爾市長遺書曝光：對所有人感到抱歉。大家再見！

已故議長許崑源託夢「要堅強」 遺孀決定提告7人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google說明文件證實Android 11正式版本將在9月8日釋出

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早針對智慧家庭裝置開發所進行的線上研討會裡，Google證實預計在秋季釋出正式版本更新的Android 11，將會在美國時間9月8日提供下載更新。

雖然此項消息並非針對一般消費者公佈，而是讓開發商、開發者能預先做準備，並且在Android 11正式版本釋出以前，使旗下軟體、硬體產品能做好妥善規劃。

在此之前，Google其實已經讓開發者預先體驗新版Android 11作業系統特色，而不久前也已經向一般消費者提供預覽體驗，讓使用Pixel 2之後機種，或特定品牌機種的使用者能下載安裝beta預覽版本，稍早更釋出第二波beta更新。

依照Google說明，Android 11將會聚焦在人、控制及隱私三大面向，意味在操作介面將會採用更自然的人機互動介面設計，另外也會在手機操作上提供更多掌控權，例如讓使用者能更快透過手機啟用特定功能，或是快速存取手機內資料，而在隱私強化部分，則會著重諸如單次授權、自動重置授權狀態，以及限制app不明背景運作行為，同時也會持續更新Google Play服務安全。

而確認Android 11正式版本釋出時間，同時也代表今年預計推出的Pixel 5系列機種準備問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

LINE期間限定花火特效來了！ 快輸入「通關密碼」看熊大煙火秀

新年式BMW 5 Series擁有強大車載軟體　直接追加未購買功能！

Google放棄在中國和其他敏感市場推「隔離區」雲端服務

華為也計畫推出上下凹折手機 將以「Mate V」為稱？

相關新聞

LINE電腦版6.1更新 4個隱藏版好用功能別錯過

每天都會使用LINE的用戶，肯定有發現最近版本更新的幅度都有點大，尤其是許多常運用LINE進行工作溝通的使用者，對於LI...

如何徹底關閉Windows 10的自動更新？別再用「更新」來煩我了

你是不是也常常被Windows「更新」困擾呢？尤其是有時自動更新之後，系統反而變得怪怪的，甚至裝置都不能用了。如果你不想要變成第一時間自動更新受災戶，你不妨手動關閉自動更新的功能。

LINE貼圖新增5大項功能 超方便用法一次看

近日LINE推出10.10.0版本更新，其中有5項針對貼圖功能的更新，包括文字搜尋貼圖、訊息貼圖套用捷徑、自動刪除過期貼圖等，新增不少貼心功能。目前Android和iOS系統都已開放更新。

Google說明文件證實Android 11正式版本將在9月8日釋出

在稍早針對智慧家庭裝置開發所進行的線上研討會裡，Google證實預計在秋季釋出正式版本更新的Android 11，將會在美國時間9月8日提供下載更新。

新一代影音壓縮技術H.266 VVC問世 預計秋季釋出編解碼軟體

過去協助推動H.264 AVC、H.265 HEVC在內影音壓縮技術的德國弗勞恩霍夫電信研究所 (Fraunhofer HHI)，目前進一步宣布提出H.266 VVC (Versatile Video Coding)壓縮技術，強調相比先前提出的H.265壓縮比例再減少50%左右。

LinkedIn新增上傳10秒錄音功能！讓別人知曉自己姓名正確發音

LinkedIn宣布新增一項錄音內容上傳功能，讓使用者可將個人姓名正確念法錄製成10秒長度以內的聲音檔，並且上傳至個人LinkedIn頁面，讓檢視個人頁面資料的人可以知曉如何正確念出姓名發音。

記事不必再自言自語！LINE「Keep 記事」用起來就像聊天室

LINE 今天推出 LINE Keep 更新，由於LINE 訊息內容加密，很多圖片和對話過一段時間就自動刪除，再也找不到了。所以如果想留下來保存的資訊，就可以存在 LINE Keep 裡面，有 1GB 的免費空間，50MB 以下的檔案可以永久儲存，超過者則限時 30 天。

Microsoft Teams「同席模式」 新功能 讓使用者更有同席會議參與感

針對新型冠狀病毒疫情持續影響，同時因應遠距工作需求越來越大，微軟宣布擴展Microsoft Teams服務功能，在此次更新分別加入可藉由人工智慧技術，讓參與線上會議的人能透過「同席模式 (Together Mode)」功能更有齊聚討論感覺。

Apple Pay支援掃碼支付！外媒發現iOS 14預覽版隱藏功能

兩週前蘋果舉辦線上開發者大會 WWDC，發表全新 iOS 14，許多開發者按照慣例已安裝 預覽版，如今來到第二個 Beta 版，外媒《9to5mac》發現到 iOS 14 一項新功能，據報導，目前他們在 Wallet 應用程式中找到一項隱藏功能，用戶啟動 Apple Pay 可使用 QR 碼進行付款。

最高可延長2小時使用時間！新版Chrome瀏覽器大幅改善耗電問題

先前對外承諾針對Chrome瀏覽器耗電問題進行修正後，Google在針對開發者提供的版號86測試版本加入新實驗功能，將可讓使用者手動關閉閒置分頁內的背景運作功能，藉此讓裝置續航電力最高可延長2小時使用時間。

微軟計畫透過精簡程式編碼 讓Chrome瀏覽器執行效率提昇

繼日前改善記憶體佔用問題，促使Google也讓本身Chrome瀏覽器跟進改善，讓Chrome瀏覽器減緩耗電等問題後，微軟接下來也將藉由精簡Chromium架構瀏覽器編碼內容，藉此提昇Chromium架構瀏覽器在Windows 10作業系統環境執行效率。

微軟強迫推銷新版Edge引來反彈！使用者批評「跟流氓軟體沒兩樣」

不久之前微軟正式推出了基於 Chromium 的新版 Edge 瀏覽器，接著對 Windows 10 甚至於 Windows 7、Windows 8 使用者，透過 Windows Update 主動推送更新，但這件事情卻引發了消費者的高度反彈。

熱門新聞

LINE期間限定花火特效來了！ 快輸入「通關密碼」看熊大煙火秀

如何徹底關閉Windows 10的自動更新？別再用「更新」來煩我了

記事不必再自言自語！LINE「Keep 記事」用起來就像聊天室

Facebook刪除影片認定出現「性與裸露」 男子氣憤：只是拍貓頭鷹

LINE電腦版6.1更新 4個隱藏版好用功能別錯過

以後買手機都要另外買充電器？ 繼蘋果後三星傳也將取消附送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。