聽新聞
test
0:00 / 0:00
Google說明文件證實Android 11正式版本將在9月8日釋出
在稍早針對智慧家庭裝置開發所進行的線上研討會裡，Google證實預計在秋季釋出正式版本更新的Android 11，將會在美國時間9月8日提供下載更新。
雖然此項消息並非針對一般消費者公佈，而是讓開發商、開發者能預先做準備，並且在Android 11正式版本釋出以前，使旗下軟體、硬體產品能做好妥善規劃。
在此之前，Google其實已經讓開發者預先體驗新版Android 11作業系統特色，而不久前也已經向一般消費者提供預覽體驗，讓使用Pixel 2之後機種，或特定品牌機種的使用者能下載安裝beta預覽版本，稍早更釋出第二波beta更新。
依照Google說明，Android 11將會聚焦在人、控制及隱私三大面向，意味在操作介面將會採用更自然的人機互動介面設計，另外也會在手機操作上提供更多掌控權，例如讓使用者能更快透過手機啟用特定功能，或是快速存取手機內資料，而在隱私強化部分，則會著重諸如單次授權、自動重置授權狀態，以及限制app不明背景運作行為，同時也會持續更新Google Play服務安全。
而確認Android 11正式版本釋出時間，同時也代表今年預計推出的Pixel 5系列機種準備問世。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言