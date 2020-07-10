Google說明文件證實Android 11正式版本將在9月8日釋出

在稍早針對智慧家庭裝置開發所進行的線上研討會裡，Google證實預計在秋季釋出正式版本更新的Android 11，將會在美國時間9月8日提供下載更新。

雖然此項消息並非針對一般消費者公佈，而是讓開發商、開發者能預先做準備，並且在Android 11正式版本釋出以前，使旗下軟體、硬體產品能做好妥善規劃。

在此之前，Google其實已經讓開發者預先體驗新版Android 11作業系統特色，而不久前也已經向一般消費者提供預覽體驗，讓使用Pixel 2之後機種，或特定品牌機種的使用者能下載安裝beta預覽版本，稍早更釋出第二波beta更新。

依照Google說明，Android 11將會聚焦在人、控制及隱私三大面向，意味在操作介面將會採用更自然的人機互動介面設計，另外也會在手機操作上提供更多掌控權，例如讓使用者能更快透過手機啟用特定功能，或是快速存取手機內資料，而在隱私強化部分，則會著重諸如單次授權、自動重置授權狀態，以及限制app不明背景運作行為，同時也會持續更新Google Play服務安全。

而確認Android 11正式版本釋出時間，同時也代表今年預計推出的Pixel 5系列機種準備問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》