知名跑分程式「AnTuTu安兔兔」慘遭封殺！被Google視為間諜軟體

買新手機除了考慮品牌、外型設計之外，有不少人也會參考跑分程式的效能測試報告，而「AnTuTu 安兔兔」就是其中一款具有知名度的中國跑分 App 。

只是在 2020 年 3 月 AnTuTu 安兔兔遭 Google 從 Google Play 商店下架；為了測試手機性能，使用者仍會以 APK 方式直接在手機安裝軟體。不過，近日國外媒體報導，Google 更進一步封殺 AnTuTu 安兔兔，Google Play Protect 安全平台把它視為 Spyware 間諜軟體，就算是利用 APK 安裝安兔兔 App 時會收到警告，提醒這款應用程式能收集使用者數據進行追蹤。

圖片及資料來源：androidpolice、slashgear

據國外科技網站 Android Police 報導，Android Police 測試安裝各種版本的 AnTuTu 安兔兔 APK，發現最新版的 8.3.9 和 8.3.5 版本都會收到 Google Play Protect 的警告，但若是安裝 8.3.4 之前的版本就不會顯示警告。

圖片及資料來源：androidpolice、slashgear

除了 APK 安裝時會收到警告之外，另一家媒體 slashgear 透露 Android 使用者從安兔兔官方網站下載 APK 時，也會收到紅色警告訊息，提醒這套 App 有含有有害內容。

Google Play Protect 安全平台的作法顯示了 Google 加強了封鎖安兔兔的力道。不過話說回來，Google 之所以會封殺 Antutu 安兔兔原因一開始是因為 Cheetah Mobile 獵豹移動，Google 調查這家中國公司開發的 App 時，發現裡面有間諜軟體和隱藏的追蹤功能，因此 Google Play 下架了所有獵豹移動開發的 App 。而 Antutu 安兔兔看似與獵豹移動毫無關係，但不巧的是獵豹移動是安兔兔的股東之一，因此順理成章地被 Google 列入封殺名單。

唯一的問題是，不知道 GooglePlay Protect 的判斷標準是什麼，怎麼只有新版安兔兔才會被阻止安裝下載，但舊版安兔兔卻不會被阻擋。

圖片及資料來源：androidpolice、slashgear

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》