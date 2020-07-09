如何徹底關閉Windows 10的自動更新？別再用「更新」來煩我了

你是不是也常常被Windows「更新」困擾呢？尤其是有時自動更新之後，系統反而變得怪怪的，甚至裝置都不能用了。如果你不想要變成第一時間自動更新受災戶，你不妨手動關閉自動更新的功能。

透過 Windows 10的內建功能，雖然可以暫停系統自動更新最長35天，但許多使用者為了想保持電腦的長期穩定，於是就有了徹底關閉 Windows 10自動更新的需求。雖然說完全關閉自動更新功能並非辦不到，但微軟官方並不建議使用者這麼做，因為這將會讓電腦處於高度風險之中，設定方法相對之下也更為複雜。值得注意的是，以下教學不一定適用所有版本的Windows 10電腦，而且根據網友回報，此方案「隨時有失效可能」，是否要採用請讀者再三思量。

手動關閉Windows 10更新的方法

步驟1.

首先找到 Windows 10桌面上，下方工作列的「搜尋」圖示或搜尋方塊。

步驟2.

鍵入「服務」進行關鍵字搜尋後，找到「服務」應用程式，按一下即會開啟。

步驟3.

開啟「服務」後會出現如下畫面，往下拉搜尋到「Windows Update」。

步驟4.

找到 Windows Update 的選項後，點兩下開啟內容設定視窗。

步驟5.

在「啟動類型」的選項中，將原本的設定改為「手動」後按「確定」。建議不要改為「已停用」，因為這會影響到系統的正常運行。

步驟6.

接著再次開啟 Windows 10的搜尋功能，鍵入「編輯群組原則」後，開啟該應用程式。

步驟7.

接著於「本機群組原則編輯器」中，循「電腦設定、系統管理範本、Windows元件、Windows Update」中，找到「設定自動更新」選項。

步驟8.

點開「設定自動更新」會出現如下視窗，按一下「已停用」並「確定」後，就會完全禁止 Windows 10系統進行自動更新。

步驟9.

如果只是想要在不干擾工作的情況下，讓電腦保持自動更新，可以點選「已啟用」後，調整左下方的各項設定。

步驟10.

若選擇「自動下載和排程安裝」，則可以決定 Windows 自動套用更新，並且重新啟動電腦的時間。

步驟11.

排程安裝更新的時間能夠細分到「每個月的哪一週」，如果你對微軟釋出更新的時間很熟悉，可以進行調整後最佳化。

步驟12.

在「使用者設定、系統管理範本、系統」之下，還有一個舊版的「Windows自動更新」選項，若為以防萬一也可以改成「已停用」。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》