記事不必再自言自語！LINE「Keep 記事」用起來就像聊天室

除了可以直接傳訊息做筆記,電腦版還能直接複製貼上 Excel 表格,對於要溝通班表、商品狀態的使用者特別實用。

LINE 今天推出 LINE Keep 更新,由於LINE 訊息內容加密,很多圖片和對話過一段時間就自動刪除,再也找不到了。所以如果想留下來保存的資訊,就可以存在 LINE Keep 裡面,有 1GB 的免費空間,50MB 以下的檔案可以永久儲存,超過者則限時 30 天。

除了可以分門別類的記事、轉傳,新版的 LINE Keep 最受使用者期待的功能,就是新增了「Keep 記事」的帳號。許多使用者為了隨手記下一些資訊,會用 LINE 傳訊息給自己,現在,只要把訊息輸入到 Keep 記事的聊天視窗就能儲存起來,使用上跟一般聊天一樣,不需要再另外到主頁打開 Keep 來輸入內容,更方便用來隨手記事。不過要特別注意的是,如果希望這些訊息不會過期消失,一樣之後要回到 Keep 入口選取這些訊息並儲存,才不會不見喔。

詳細的使用方法,可以參考 LINE 官方部落格的教學懶人包。

LINE 電腦版 6.1 更新

LINE 電腦版也剛更新至 6.1,主要有 4 大項方便的更新。

1.群組視訊通話更適合會議

群組通話上限從 200 人增加到 500 人,並且在界面上會自動收合導覽列,以及顯示參與者頭像且標注每位參與者的發言與靜音狀態。分享螢幕畫面會用綠色標注正在分享的視窗。

2.整合相片、影片、Gif 檔案

之前要分開選擇的這 3 種檔案,現在通通整合在一個畫面內,一次就能選取。

3.直接貼上 Excel 表格

可以直些選取複製 Excel 表格,貼到 LINE 就會自動變成圖片。對於需要透過 LINE 來溝通班表、任務分配、商品數量統計、簡易財務資訊的使用者來說,非常方便。

4.LINE 社群不顯示通知數

LINE 社群一上線就獲得非常多的關注,不過因為社群是公開討論性質,成員多、訊息也多,因此可以看到最常見的抱怨就是訊息馬上被塞爆,未讀訊息通知數滿滿讓人分心。如果不想被打擾,現在 LINE 手機版已經可以取消顯示社群通知,電腦版也跟上這個功能,可以設定不顯示通知了。

《本文作者 Mia,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》