Microsoft Teams「同席模式」 新功能 讓使用者更有同席會議參與感

針對新型冠狀病毒疫情持續影響，同時因應遠距工作需求越來越大，微軟宣布擴展Microsoft Teams服務功能，在此次更新分別加入可藉由人工智慧技術，讓參與線上會議的人能透過「同席模式 (Together Mode)」功能更有齊聚討論感覺。

由於先前提供的線上會議功能，雖然可顯示眾人透過視訊鏡頭拍攝影像呈現一同開會形式，但始終少了齊聚討論的參與感，因此微軟此次在Microsoft Teams服務增加的「同席模式 (Together Mode)」功能，便是以人工智慧技術分析個人拍攝影像，並且透過比例分析與影像整合方式，讓所有參與線上會議的人可在單一畫面中「同席開會」。

目前僅提供禮堂背景選項，但微軟表示接下來將會加入更多虛擬場景，讓線上會議可以有更真實感受，並且讓參與會議的人可以更直接透過臉部表情、肢體動作進行表達。而此項功能將從即日起陸續開放，預計在8月時候將會開放所有Microsoft Teams服務用戶使用。

不過，若參與線上會議的人並未開啟視訊鏡頭進行拍攝的話，似乎就不會出現在「同席模式」顯示畫面內。

而針對Microsoft Teams服務原本線上會議功能，微軟也增加全新動態瀏覽模式，系統將會針對分享文件內容放大檢視，同時也會聚焦放大主講者拍攝畫面，甚至也能對應多組畫面同時檢視。

其他更新還包含可讓使用者手動調整視訊鏡頭拍攝明暗度，或是背景散景效果，另外更強化會議中的表情貼圖應用，藉此快速傳遞個人心情或感受，同時也將藉由人工智慧分析判斷，讓使用者能快速在會議中回覆特定人的提問。

另外，目前微軟將使Microsoft Teams服務的線上會議同時參與人數增加至1000人，如果僅只是透過Microsoft Teams服務單方面進行內容展示講解的話，同時上線參與人數甚至可以增加至2萬人規模，只是就無法進行線上互動。

至於針對跨國會議使用需求，微軟準備在今年底之前在Microsoft Teams服務增加即時轉譯文字功能，讓藉由不同語言進行的會議內容，可以透過微軟技術將聲音轉換為使用者可理解語言文字，例如以英文進行的線上會議將能即時把聲音內容轉換為中文字幕，讓僅會中文的使用者也能理解會議討論內容。

同時，微軟此次也宣布將Cortana數位助理服務整合至行動版Microsoft Teams服務，讓使用者能快速藉由Cortana數位助理服務撥打電話、分享文件，或是傳送簡訊給同事等操作。而微軟也開始讓未使用Surface Hub或支援觸控螢幕手寫筆的裝置，同樣也能參與以微軟電子白板功能發起會議，並且提昇存取效率等設計，讓更多線上討論或教學能活動此項功能。

為了讓Microsoft Teams服務有更、完整應用，微軟此次更宣布與聯想、億聯網絡 (Yealink)旗下顯示裝置產品合作，讓使用者能藉由此類裝置搭載觸控螢幕、聲控操作功能使用Microsoft Teams服務。

其中，聯想提供裝置基本上就是先前與Google合作的智慧顯示器，只是軟體部份改為微軟服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》