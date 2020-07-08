Apple Pay支援掃碼支付！外媒發現iOS 14預覽版隱藏功能

據報導，目前在 Wallet 應用程式中找到一項隱藏功能，用戶啟動 Apple Pay 可使用 QR 碼進行付款。

兩週前蘋果舉辦線上開發者大會 WWDC，發表全新 iOS 14，許多開發者按照慣例已安裝 預覽版，如今來到第二個 Beta 版，外媒《9to5mac》發現到 iOS 14 一項新功能，據報導，目前他們在 Wallet 應用程式中找到一項隱藏功能，用戶啟動 Apple Pay 可使用 QR 碼進行付款。

iOS 14 代碼中的參考資料顯示，蘋果正在開發新方法，使用戶可以利用 iPhone 相機掃描QR 碼或傳統條碼，在 Apple Pay 付款。

《9to5mac》設法使用隱藏在 iOS 14 beta 2 中的此功能，目前仍然無法啟用，但可以清楚地看到一個圖像，顯示了這項隱藏版功能如何運作。用戶將 iPhone 相機對準 QR 碼或傳統條碼，便可在用 Apple Pay 所註冊的信用卡支付帳單或其他費用。

反之，若是用戶將 iPhone 放在掃描機器前面，也可透過由 Wallet 應用程式生成的 QR 碼啟動，而此代碼是在公共系統 API 中找到的，與第三方應用程式似乎可以互通，不過些都是推測，蘋果尚未在今年 WWDC 2020 上討論此功能。

過去透過感應支付為主的行動支付 Apple Pay 對許多用戶來說，已成為日常生活相當便利的數位支付方式，如今若是加上掃碼功能，又能支援第三方應用程式支付工具，應該對高度仰賴無現金支付的用戶來說更為便利。

目前尚無法得知蘋果何時將其提供給用戶。而值得注意，在六月份發布首份 iOS 14 開發者 beta 版中也未提供此功能，看來 Apple 仍在努力開發中，iOS 14 預計將於今年秋季正式向用戶推出，屆時才能知道是否有支援此功能。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》