LINE貼圖新增5大項功能 超方便用法一次看

近日LINE推出10.10.0版本更新，其中有5項針對貼圖功能的更新，包括文字搜尋貼圖、訊息貼圖套用捷徑、自動刪除過期貼圖等，新增不少貼心功能。目前Android和iOS系統都已開放更新。

1.貼圖選單移至上方、更換貼圖/表情貼的切換圖示

考慮到最近很多手機切換視窗都是由螢幕底部滑動，因此LINE此次更新將原本的貼圖選單由底部移至鍵盤上方，就不容易產生誤觸的情況。

此外，「貼圖／表情貼」的切換鍵也做了細微調整，圖示變得更加清楚了，使用者能更直覺地意識到這是「切換鍵」。

1.貼圖選單移至上方、更換貼圖/表情貼切換圖示。圖擷自 LINE

2.新增貼圖鍵盤分類

LINE之前就有「輸入文字尋找貼圖」的功能，例如輸入「OK」，LINE會自動過濾出適合的貼圖，使用者就不用為了一個貼圖找半天了。這功能現在也做了升級，這次更新後特別新增一個「#」的圖示，將各種常用的貼圖情境做了整合，只要點選#即可看到「好、謝謝、開心、拜託等」分類，LINE自動找出相對應的貼圖。每個人的分類數量會因擁有的貼圖而不同，目前台灣用戶最多可顯示12種分類。

此外，不一定所有貼圖都會出現在分類裡，每個人所看到的分類也不見得一樣，LINE表示這是由於創作者設定的情境與使用者認知可能不同，未來將持續優化。

2.新增貼圖鍵盤分類。圖擷自 LINE

3、新增訊息貼圖套用捷徑

可自己輸入文字填進貼圖內的「訊息貼圖」也受到越來越多人歡迎，此次LINE也針對這功能做了更新。現在使用者只要輸入文字，點選輸入框旁的貼圖圖示，接著點選貼圖選單中的「鉛筆圖示」，即可直接套用到所有的訊息貼圖，讓使用者挑選哪款最為適合。

3、新增訊息貼圖套用捷徑。圖擷自 LINE

4、自動刪除過期貼圖、顯示快過期貼圖

以往過期的貼圖，LINE不會自動幫你刪除，需要由使用者手動刪除。而更新後只要貼圖過期了，在貼圖選單中會標示出「紅色點點」，過期20天系統即會自動刪除。而如果距離過期只剩下10天，則會顯示「黃色點點」，提醒使用者把握最後期限使用。

4、自動刪除過期貼圖、顯示快過期貼圖。圖擷自 LINE

5、新增同系列作品推薦與貼圖小舖捷徑

此次LINE更新「同系列作品推薦與貼圖小舖捷徑 」，主要是考量到用戶可能會有最喜歡的貼圖創作者，並且希望能集滿創作者的全套貼圖。更新後，只要在聊天室內點開貼圖，拉到最下方，點開「^」圖示，即可看見該貼圖作者的最新貼圖或推薦貼圖。

現在想要買貼圖也更方便了，只要拉到貼圖選單的最後面，即可看見一個「店鋪圖示」，點進去就能直達貼圖小舖，不用跳出聊天室也能輕鬆逛最新貼圖。