最高可延長2小時使用時間！新版Chrome瀏覽器大幅改善耗電問題

先前對外承諾針對Chrome瀏覽器耗電問題進行修正後，Google在針對開發者提供的版號86測試版本加入新實驗功能，將可讓使用者手動關閉閒置分頁內的背景運作功能，藉此讓裝置續航電力最高可延長2小時使用時間。

依照TheWindowsClub網站指稱，此項新實驗功能將可限制閒置分頁內透過JavaScript運作的計時器或瀏覽追蹤功能，而從Google統計方式來看，讓瀏覽器一口氣開啟36組分頁，並且維持在空白分頁開啟狀態，將可讓裝置電力額外延長約2小時使用時間。

若是將空白分頁換成以YouTube內容持續播放的話，依然可讓裝置電力延長約36分鐘左右的使用時間。類似功能，其實也能透過諸如Tab Suspender等外掛實現，但相比Google在Chrome瀏覽器原生整合此項功能，顯然會有更好執行效率，同時在安全性也會有更好表現。

目前此項功能僅先在Chrome瀏覽器版號86測試版本透過實驗功能提供使用，因此距離成為正式版本功能，可能還需要一點時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》