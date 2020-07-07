快訊

「老大哥正看著你」 龐培歐看香港：1984歐威爾式審查行動

一定聽過的電影音樂：莫利克奈，光影裡的海上鋼琴師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟計畫透過精簡程式編碼 讓Chrome瀏覽器執行效率提昇

聯合新聞網 / 楊又肇

繼日前改善記憶體佔用問題，促使Google也讓本身Chrome瀏覽器跟進改善，讓Chrome瀏覽器減緩耗電等問題後，微軟接下來也將藉由精簡Chromium架構瀏覽器編碼內容，藉此提昇Chromium架構瀏覽器在Windows 10作業系統環境執行效率。

依照微軟說明，由於Chromium架構瀏覽器在Windows 10作業系統環境時，會透過一段程式編碼確認Chrome.exe執行檔是否被固定在工作欄位。而此項程式編碼會在Chromium架構瀏覽器啟動45後執行，並且耗費CPU約300毫秒運作效率。

即便整體運作效率並不會因此受影響，但微軟認為藉由去除此類非必要的程式編碼內容，最終將能讓Chromium架構瀏覽器藉由CPU運作效率大幅提昇，甚至也能進一步減少裝置電力損耗。

此外，微軟也計畫改良Chromium架構瀏覽器頁面捲動時的邊界回彈視覺效果，另外也將針對頁面捲動時的定位方式進行調整，預計透過頁面百分比的方式進行定位，藉此讓更多裝置更方便透過Chromium架構瀏覽器觀看網頁內容。

在此之前，微軟也曾改善Chromium架構瀏覽器過去以來的記憶體佔用問題，因此也讓Google著手針對旗下Chrome瀏覽器的記憶體佔用問題進行修復。而此次由微軟提出針對Chrome瀏覽器程式編碼進行精簡的提議，或許將使Chrome瀏覽器執行效率可變得更輕快。

不過，由於微軟近期在新一波Windows 10更新大力鼓吹使用基於Chromium架構的新版Microsoft Edge瀏覽器，造成引發不少使用者反彈，進而轉向使用Google Chrome瀏覽器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

修復 Chrome 瀏覽器 微軟 Edge

延伸閱讀

微軟強迫推銷新版Edge引來反彈！使用者批評「跟流氓軟體沒兩樣」

Google工程人員透露 將改善Chrome瀏覽器大量佔用記憶體問題

微軟讓Windows 10開始選單視覺設計更精簡，加入更多細節更新

Google開始在Android版Chrome瀏覽器測試版本 加入擷圖編輯功能

相關新聞

微軟強迫推銷新版Edge引來反彈！使用者批評「跟流氓軟體沒兩樣」

不久之前微軟正式推出了基於 Chromium 的新版 Edge 瀏覽器，接著對 Windows 10 甚至於 Windows 7、Windows 8 使用者，透過 Windows Update 主動推送更新，但這件事情卻引發了消費者的高度反彈。

微軟計畫透過精簡程式編碼 讓Chrome瀏覽器執行效率提昇

繼日前改善記憶體佔用問題，促使Google也讓本身Chrome瀏覽器跟進改善，讓Chrome瀏覽器減緩耗電等問題後，微軟接下來也將藉由精簡Chromium架構瀏覽器編碼內容，藉此提昇Chromium架構瀏覽器在Windows 10作業系統環境執行效率。

微軟讓Windows 10開始選單視覺設計更精簡，加入更多細節更新

在目前釋出版號為Build 20161的版本更新中，微軟在新版Windows 10開始加入全新開始選單設計，其中將app原本採用單色背景去除，讓整體視覺變得更精簡。

LINE「貼圖換代幣 2.0 」又來了！不要的貼圖可換成10枚LINE代幣

在 4 月初的時候，LINE 官方推出「貼圖換代幣」的活動，可以讓用戶選擇將不要的貼圖換成 LINE 代幣，但當時的活動只限定部分用戶，近期官方則宣布「貼圖換代幣 2.0」來啦！這次只要是有加「LINE 貼圖最前線」的官方帳號為好友即符合這次的活動資格喔！

蘋果解釋：為何10年了iPad還沒有計算機和天氣應用？

當年因為「賈伯斯的完美主義，害 iPad 六年了還沒有計算機」，為何美國 Apple 公司在今年最新發布的 iPadOS 14 系統中一樣沒有內建計算機和天氣應用呢？最近 Apple 軟體主管克雷格·費德里奇 (Craig Federighi) 在接受知名 3C YouTube 馬克·布朗利 (Marques Brownlee)採訪時回答了這個問題。

每次Windows更新後檔案並不會自動消失！如何一次清理所有更新檔 恢復硬碟空間？

Windows Update 更新檔高達好幾GB，可以把當中的非必要檔案給刪了，以免佔用SSD系統碟的空間。

不只TikTok抖音！iOS 14揭露多款App都會偷看iPhone剪貼簿

Apple 蘋果最新一代系統 iOS 14 在 WWDC 開發者大會公開後，已經開放給開發者進行測試。然而資安專家們透過 iOS 14 系統安全通知功能卻發現 TikTok 抖音、Microsoft Teams …等多款第三方 App 可以在使用者不知情的狀況下偷看讀取 iPhone 剪貼簿內容，包複製的密碼、信用卡資訊、文字…等，也就是說使用者的資訊安全漏洞大開。

不是給一般消費者？微軟釋出自有檔案恢復工具

微軟針對手誤將檔案刪除情況推出名為「Windows File Recovery」的檔案恢復工具，讓使用者能輕易恢復不慎刪除的文件、照片或影片內容，並且支援NTFS、FAT、exFAT、ReFs在內檔案系統格式。

即時歌詞功能回歸Spotify！包含台灣在內26個國家地區可用

過去在2016年與Musixmatch結束合作的歌詞功能，在近期持續傳出測試消息後，終於確定將重回Spotify，並且預計在拉丁美洲、亞洲及印度地區開放使用。

蘋果公佈年度App設計大獎 四款風格獨特遊戲上榜

科技巨擎蘋果在上週舉辦了一年一度的蘋果全球開發者大會（2020 Apple Worldwide Developers Conference），今年因應疫情而改為線上舉辦。其中，眾所矚目的蘋果設計大獎（Apple Desian Awards）也粉墨登場，公佈了今年度最優異的八個手機應用程式。

Google開始測試官方版「Whoscall」 Android平台率先試用

依照Google技術支援網頁說明內容，顯示Google目前已經在美國境內測試名為「認證電話 (Verified Calls)」的功能服務，讓完成認證的電話內容可以在使用者持有手機上顯示更完整來電資訊。

臉書繼桌機版後 iOS行動版「夜間模式」悄悄出現了

自去年 F8 大會宣布之後，Facebook 在三月上線全新桌面版設計，「夜間模式」登上桌機版，現在夜間模式也悄悄出現在 iOS 行動版上了，本週有 iOS 用戶在臉書上發現夜間模式，截圖發表於推特上。

熱門新聞

開發者實測iPhone 6S跑iOS 14很順暢 但發現了這個缺點

風光展出卻爆財務危機…前BMW主管創立的豪華電動車 又是一場新創騙局？

蘋果詢問iPhone用戶如何處理舊充電頭？密謀什麼

中國買iPhone最便宜地方曝光！免13％稅比港版更優惠

手機科技／下載Zello… 手機變對講機好聯繫

三星最貴的手機產品？市場看法認為Galaxy Note 20價格將再上攀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。