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微軟計畫透過精簡程式編碼 讓Chrome瀏覽器執行效率提昇
繼日前改善記憶體佔用問題，促使Google也讓本身Chrome瀏覽器跟進改善，讓Chrome瀏覽器減緩耗電等問題後，微軟接下來也將藉由精簡Chromium架構瀏覽器編碼內容，藉此提昇Chromium架構瀏覽器在Windows 10作業系統環境執行效率。
依照微軟說明，由於Chromium架構瀏覽器在Windows 10作業系統環境時，會透過一段程式編碼確認Chrome.exe執行檔是否被固定在工作欄位。而此項程式編碼會在Chromium架構瀏覽器啟動45後執行，並且耗費CPU約300毫秒運作效率。
即便整體運作效率並不會因此受影響，但微軟認為藉由去除此類非必要的程式編碼內容，最終將能讓Chromium架構瀏覽器藉由CPU運作效率大幅提昇，甚至也能進一步減少裝置電力損耗。
此外，微軟也計畫改良Chromium架構瀏覽器頁面捲動時的邊界回彈視覺效果，另外也將針對頁面捲動時的定位方式進行調整，預計透過頁面百分比的方式進行定位，藉此讓更多裝置更方便透過Chromium架構瀏覽器觀看網頁內容。
在此之前，微軟也曾改善Chromium架構瀏覽器過去以來的記憶體佔用問題，因此也讓Google著手針對旗下Chrome瀏覽器的記憶體佔用問題進行修復。而此次由微軟提出針對Chrome瀏覽器程式編碼進行精簡的提議，或許將使Chrome瀏覽器執行效率可變得更輕快。
不過，由於微軟近期在新一波Windows 10更新大力鼓吹使用基於Chromium架構的新版Microsoft Edge瀏覽器，造成引發不少使用者反彈，進而轉向使用Google Chrome瀏覽器。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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