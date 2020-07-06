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微軟強迫推銷新版Edge引來反彈！使用者批評「跟流氓軟體沒兩樣」

聯合新聞網 / T客邦

不久之前微軟正式推出了基於 Chromium 的新版 Edge 瀏覽器，接著對 Windows 10 甚至於 Windows 7、Windows 8 使用者，透過 Windows Update 主動推送更新，但這件事情卻引發了消費者的高度反彈。

如果你沒有暫停過 Windows 10 的 Windows Update 功能，那麼在安裝了最近的更新，並且於裝置重新開機過後，使用者可能會發現一個自動開啟全螢幕，但卻沒有關閉按鈕的大畫面，佔據了整個視窗，這聽起來很像流氓軟體的行為，實際上卻是由新版 Edge 所造成。

一旦新版 Edge 瀏覽器被安裝到 Windows 系統上，官方指出「首次執行體驗」（FRE）功能就會被自動觸發，此時無論使用者想找到關閉按鈕，或者調用 ALT-F4 熱鍵，藉此關閉全螢幕導覽畫面通通都沒有沒用，除非按下「現在開始」並來到 Edge 主畫面後，接著才能手動退出，開始普通的系統操作。

在 Edge 瀏覽器「循循善誘」的過程中，它會不斷「鼓吹」使用者從 Google Chrome 跳槽至 Edge，或者改變現有的瀏覽器預設值，甚至主動把自己的圖示，釘選到工作列跟桌面。Edge 這些行為被許多人視為微軟的「強迫推銷」，但更關鍵的一點在於，新版 Edge 安裝後就無法從系統進行移除。

無論是 Windows 10 或 Windows 7 使用者，紛紛在網路上批評，微軟透過綑綁 Windows Update 更新，配合 FRE 功能方式來推廣 Edge，是非常不合理且擾民的做法。當強制性的更新變成廣告性的侵入式營銷工具時，光是使用者的隱私性就稱不上能得到保障，即便微軟聲稱 Edge 是個更加「安全」的瀏覽器。

有些意見認為，基於 Chromium 的新版 Edge 瀏覽器，到目前為止還算是個使用體驗相當好的軟體，但微軟的拙劣行銷手法，卻可能導致使用者在還沒嘗試前，就已經對 Edge 產生了糟糕的壞印象，進而不願意繼續接觸或啟動。

微軟亟欲推廣新版 Edge 的焦急，外界並非不能夠理解，但顯然 Windows 10 的無預警升級、更新，對使用者所造成的困擾，還沒有帶給微軟足夠教訓，這家科技巨頭必須明白，強摘的果實永遠不甜，但如果東西夠好，消費者自然會主動上門光顧。

來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows 10 Edge 瀏覽器 Windows Chrome

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