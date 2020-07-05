微軟讓Windows 10開始選單視覺設計更精簡，加入更多細節更新

在目前釋出版號為Build 20161的版本更新中，微軟在新版Windows 10開始加入全新開始選單設計，其中將app原本採用單色背景去除，讓整體視覺變得更精簡。

在此版更新中，主要延續先前針對Windows 10內各項app圖示重新調整，進一步將原本在開始選單條列app的單色背景去除，透過些微透明質感呈現更精簡的視覺效果，讓開始選單看起來不會過於凌亂。

在其他更新細節部分，則包含可透過Alt+Tab組合鍵預覽所有Microsoft Edge瀏覽器開啟分頁，但有可能隨著分頁開啟數量使得預覽內容全部變成瀏覽分頁，因此微軟仍保留可切換原本Alt+Tab組合鍵操作功能。

另外，在工作欄顯示項目可以隨著使用者個人需求做更明顯調整，例如遊戲玩家可以將Xbox app預設常駐於工作欄內，而需要與Android手機連動的使用者，則可將Your Phone app常駐於工作欄。

其他更新部分，則包含可快速關閉通知內容、讓設置功能選項變得更容易找到所需項目，並且讓2 in 1裝置切換平板模式更流暢，甚至在新版計算機功能加入函式圖功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》