EXCEL表格欄列要怎麼鎖定？常用的Google試算表功能藏在這

聯合新聞網 / 麥斯雞

你可能也遇過一樣的問題，閱讀表格的同時不小心轉動滑鼠滾輪，就不曉得自己看到哪一行哪一列，而要回頭再看一次標題。今天要跟大家介紹的功能[凍結窗格]，讓我們的標題在隨處移動時，仍能清楚可見。

使用版本: office 2016

以下介紹三種不同的凍結，操作的路徑大同小異。

[檢視] ➡️ [凍結窗格]

一、固定列

[檢視] ➡️ [凍結窗格]➡️[凍結頂端列]

二、固定欄

[檢視]➡️ [凍結窗格]➡️[凍結首欄]

三、固定欄與列

點選B2儲存格 [檢視] ➡️[凍結窗格]➡️[凍結窗格]

#取消凍結列或欄:[檢視]➡️[凍結窗格]➡️[取消凍結窗格]

google試算表

現在常用的google試算表，裡面也藏有涷結窗格的功能喔。

[查看] ➡️[凍結]

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Excel Office

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