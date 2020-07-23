EXCEL表格欄列要怎麼鎖定？常用的Google試算表功能藏在這
你可能也遇過一樣的問題，閱讀表格的同時不小心轉動滑鼠滾輪，就不曉得自己看到哪一行哪一列，而要回頭再看一次標題。今天要跟大家介紹的功能[凍結窗格]，讓我們的標題在隨處移動時，仍能清楚可見。
使用版本: office 2016
以下介紹三種不同的凍結，操作的路徑大同小異。
[檢視] ➡️ [凍結窗格]
一、固定列
[檢視] ➡️ [凍結窗格]➡️[凍結頂端列]
二、固定欄
[檢視]➡️ [凍結窗格]➡️[凍結首欄]
三、固定欄與列
點選B2儲存格 [檢視] ➡️[凍結窗格]➡️[凍結窗格]
#取消凍結列或欄:[檢視]➡️[凍結窗格]➡️[取消凍結窗格]
google試算表
現在常用的google試算表，裡面也藏有涷結窗格的功能喔。
[查看] ➡️[凍結]
《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》
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