LINE「貼圖換代幣 2.0 」又來了！不要的貼圖可換成10枚LINE代幣

上次只有少部分用戶可以參加 這次只要有加官方帳號好友的人 都可以參加！

在 4 月初的時候，LINE 官方推出「貼圖換代幣」的活動，可以讓用戶選擇將不要的貼圖換成 LINE 代幣，但當時的活動只限定部分用戶，近期官方則宣布「貼圖換代幣 2.0」來啦！這次只要是有加「LINE 貼圖最前線」的官方帳號為好友即符合這次的活動資格喔！

貼圖換代幣 2.0 活動預計於七月中下旬開始，在這之前有件事情必須要先做！只要在 7/5 23:59 之前加入「LINE 貼圖最前線」官方帳號好友，即可符合這次貼圖換代幣的參加資格，所以這次不再是官方隨機選取用戶，而是開放給全部的用戶！有參加過第一次貼圖換代幣的幸運兒，這次也一樣可以參加喔！只要記得不要封鎖官方帳號，避免錯過活動訊息喔

上次活動每組貼圖可以兌換 5 枚 LINE 代幣，這次 2.0 的活動一組貼圖可以兌換 10 代幣，幫大家換算一下，最便宜的原創貼圖一組是 50 代幣/30 元，所以等於你至少要賣掉 5 組貼圖，才有足夠的代幣可以換一組全新的貼圖。另外想要賣貼圖也是有點限制的，以上次的活動來說「他人贈送的貼圖」或是「透過 LINE Store 購買的貼圖」是不符合兌換資格的，到時候就要看看貼圖換代幣 2.0 活動上線後是不是還有這麼多限制

貝爾上次雖然是有被選中的幸運兒，但我真正能符合資格、可以兌換的貼圖也只有兩組 XDD，所以我根本沒換，但我覺得大家可以都先加官方帳號，等活動發布後再自行評斷要不要賣掉一些真的沒在用的貼圖喔！

（新聞來源：LINE 官方部落格）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》