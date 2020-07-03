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蘋果解釋：為何10年了iPad還沒有計算機和天氣應用？

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

當年因為「賈伯斯的完美主義，害 iPad 六年了還沒有計算機」，為何美國 Apple 公司在今年最新發布的 iPadOS 14 系統中一樣沒有內建計算機和天氣應用呢？最近 Apple 軟體主管克雷格·費德里奇 (Craig Federighi) 在接受知名 3C YouTube 馬克·布朗利 (Marques Brownlee)採訪時回答了這個問題。

克雷格·費德里奇承認，Apple 還沒有開發出一款應用，讓人們說：「這是最偉大的 iPad 計算器應用。」有些事情我們還沒有做，因為我們會想在這個領域做一些非常獨特的偉大的事情。克雷格·費德里奇解釋道， 我們想做的時候，我們可以做得非常非常好。而說實話，我們只是還沒有來得及把它做得很好。 但我們並沒有把 iPad 計算器的想法關上，那一天可能會到來。

為什麼沒有 iPad 天氣應用？

很多人也想知道 iPhone 天氣應用的 iPad 版本。在 Apple 平板電腦上點擊天氣小部件，就會打開天氣頻道網頁，而不是天氣應用程式。 克雷格·費德里奇對天氣應用的解釋與 Apple 公司缺乏 iPad 計算器應用的理由相呼應。放大我們現有的天氣應用畫面很容易，但我們覺得，iPad 的最佳天氣應用是什麼？讓我們先做到這一點再說吧。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad iPadOS Apple

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