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每次Windows更新後檔案並不會自動消失！如何一次清理所有更新檔 恢復硬碟空間？

聯合新聞網 / T客邦
美聯社
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Windows Update 更新檔高達好幾GB，可以把當中的非必要檔案給刪了，以免佔用SSD系統碟的空間。

Windows Update 更新檔所佔用的硬碟儲存空間，小則3、4 GB，大則10 GB以上都不算罕見，在系統槽通常採用 SSD 且容量偏小的狀況下，若不刪除那麼硬碟可用容量很快就會被佔滿。而要清理 Windows Update 非必要檔案，並不需要借助任何第三方軟體，Windows所內建的「磁碟清理」工具，就是最安全且最方便的方法，也不怕誤刪關鍵文件。

步驟1.

首先確認 Windows Update 已經沒有任何安裝中的工作或需要下載的更新檔後，再來進行清理工作會比較妥當。

步驟2.

接著開啟本機或檔案總管，認明上方有 Windows 圖示的即為系統槽（通常是C）。

步驟3.

在系統槽上按滑鼠右鍵，開啟選單後選擇「內容」。

步驟4.

開啟磁碟內容視窗後，按一下「磁碟清理」，工具就會自動掃描硬碟上可以釋出的空間。

步驟5.

要清理 Windows Update 的檔案，必須要多點選一次「清理系統檔」，才會看見這些文件所佔用的容量。

步驟6.

看到上方有「Windows Update清理」、「Windows升級記錄檔」出現後，勾選並按「確定」即可清出空間，作業完成後建議手動重新開機。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Windows SSD

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