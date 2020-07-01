不是給一般消費者？微軟釋出自有檔案恢復工具

微軟針對手誤將檔案刪除情況推出名為「Windows File Recovery」的檔案恢復工具，讓使用者能輕易恢復不慎刪除的文件、照片或影片內容，並且支援NTFS、FAT、exFAT、ReFs在內檔案系統格式。

不過，雖然本身是透過Microsoft Store下載使用的app，但必須透過命令提示字元形式以指令操作，其中分別能以「預設 (Default)」、「分割 (Segment)」，以及「簽章 (Signature)」三種模式提供檔案恢復。

依照微軟說明，「預設」模式適用於採用NTFS檔案系統格式，同時檔案是在近期才被刪除情況，而「分割」模式則適用於檔案已經刪除一陣子，同時儲存硬碟、SSD已經格式化，或是產生壞軌、損毀情況，至於「簽章」模式則適用於FAT、exFAT或ReFS等檔案格式，主要針對SD記憶卡等小於4GB容量的儲存設備使用。

另外，使用者也能透過追加更多操作指令達成更完整的檔案恢復效果，但由於本身操作需要透過指令操作，而非以直覺圖像點按操作，因此對於一般消費者可能會有操作使用難度，同時也無法使用在網路硬碟或其他線上儲存服務。

目前「Windows File Recovery」檔案恢復工具僅適用於Windows 10 build 19041之後版本，同時可恢復檔案情況依然要看硬碟或SSD原本儲存磁區是否有被其他檔案寫入覆蓋，可能會因此增加檔案恢復難度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》