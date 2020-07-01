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即時歌詞功能回歸Spotify！包含台灣在內26個國家地區可用
過去在2016年與Musixmatch結束合作的歌詞功能，在近期持續傳出測試消息後，終於確定將重回Spotify，並且預計在拉丁美洲、亞洲及印度地區開放使用。
從即日起，包含阿根廷、巴西、哥倫比亞、智利、墨西哥、祕魯、玻利維亞、哥斯大黎加、多明尼加共和國、厄瓜多、瓜地馬拉、宏都拉斯、印度、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、薩爾瓦多、烏拉圭、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、台灣、新加坡與香港地區的Spotify服務，都會提供使用即時歌詞功能。
使用者只要在歌曲播放介面選擇啟用，即可在歌曲播放過程同時顯示即時歌詞，讓使用者能跟著歌曲哼唱。而即時歌詞內容，依然是由Musixmatch提供。
過去Spotify其實就曾與Musixmatch合作即時歌詞功能，但卻在2016年6月宣布結束合作。此次再度與Musixmatch合作即時歌詞內容，顯然也是為了與Apple Music等已經提供即時歌詞功能的串流音樂服務抗衡，藉此留住更多使用人群。
目前Spotify音樂串流服務，使用人數已經累積達3億人以上，並且佔據串流音樂服務市場約35%佔比，並且強調與主流音樂、獨立音樂與在地創作等內容維持良好合作關係，近期也開始推行Podcast內容吸引更多用戶參與使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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