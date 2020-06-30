蘋果公佈年度App設計大獎 四款風格獨特遊戲上榜

科技巨擎蘋果在上週舉辦了一年一度的蘋果全球開發者大會（2020 Apple Worldwide Developers Conference），今年因應疫情而改為線上舉辦。其中，眾所矚目的蘋果設計大獎（Apple Desian Awards）也粉墨登場，公佈了今年度最優異的八個手機應用程式。

這八款應用程式當中，有四款是手機或平板遊戲，包括以畫風華麗、音樂引人入勝而大受好評的電子音樂遊戲《Sayonara Wild Heart（再會狂野之心）》、藝術風格獨特的燒腦解謎遊戲《Song of Bloom（盛開之歌）》、透過搭建紙牌屋在回憶裡進行冒險的益智遊戲《Where Cards Fall（牌落之處）》，以及畫風唯美浪漫的社交探索遊戲《Sky光・遇》。

另外四款應用程式，則皆為藝術創作範疇的輔助程式，包括了適合專業使用者的影像編輯軟體《Darkroom》、3D建模軟體《Shapr3D》、動畫創作軟體《Looom》以及可以直接將手寫樂譜數位化的《StaffPad》。其中，StaffPad、Looom、Shapr3D都可以搭背Apple Pencil使用。四款App直覺式的設計，深受來自各領域的設計師好評。