臉書繼桌機版後 iOS行動版「夜間模式」悄悄出現了

說起來臉書在行動版的夜間模式花了許久的時間！

自去年 F8 大會宣布之後，Facebook 在三月上線全新桌面版設計，「夜間模式」登上桌機版，現在夜間模式也悄悄出現在 iOS 行動版上了，本週有 iOS 用戶在臉書上發現夜間模式，截圖發表於推特上。

Facebook appears to be rolling out Dark Mode... https://t.co/qSfDa8d51e — Matt Navarra (@MattNavarra) June 26, 2020

Facebook 發言人在周日向外媒《The Verge》表示，Facebook 已向全球極少數用戶提供了手機版夜間模式。發言人表示，上個月推出的夜間模式行動版目的在減少眩光，尤其是在弱光環境下使用時。不過何時會正式上線手機版夜間模式，並無具體時間。

先前臉書行動版的夜間模式首先在 Facebook Lite 應用程式的 Android 版出現，不過，說起來臉書在行動版的夜間模式花了許久的時間，Instagram 和 WhatsApp App 以及旗下 Facebook Messenger 早已推出，其他對手像是 Twitter 在 Android 和 iOS App 上已有夜間模式版本。

背景顏色更改為黑色低光受到歡迎，讓用戶使用起來更舒適，也可以讓螢幕降低亮度讓手機更省電，只能期待 Facebook 行動版的夜間模式可以盡快出現了。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》