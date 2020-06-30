Google開始測試官方版「Whoscall」 Android平台率先試用

依照Google技術支援網頁說明內容，顯示Google目前已經在美國境內測試名為「認證電話 (Verified Calls)」的功能服務，讓完成認證的電話內容可以在使用者持有手機上顯示更完整來電資訊。

依照說明，此項服務將透過Google旗下伺服器運作，而Google強調所有電話資訊都會在經過伺服器之後，於幾分鐘內就從伺服器內刪除。此項功能在使用者端的手機內為預設啟用，並且可透過手動方式在手機設定選項取消使用。

此項功能自然是希望協助企業更容易讓使用者知曉來電細節，有利於服務業更方便與使用者取得聯繫，甚至可在未接到電話情況下，讓使用者知曉剛剛來電細節。

不過，目前類似功能已經可以透過諸如Whoscall等第三方服務提供使用，因此使用者似乎也不見得一定得使用Google此項服務，甚至目前此項功能僅開放美國境內使用，同時也僅先對應Android平台手機使用，甚至也不是每一款Android平台手機都能使用。

而Google推行此項功能，目前仍僅是測試為主，暫時還不會成為正式功能，或許未來有可能成為Google自行提供的「Whoscall」功能，藉此讓使用者能更容易避免受到廣告或詐騙電話騷擾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》