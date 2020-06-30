iOS 14出現app取用剪貼板功能？不一定是偷偷竊取隱私

在iOS 14更新裡，由於增加不少內容、位置等隱私取用相關提示設計，因此也讓許多人發現不少知名app在使用過程會偷偷取用手機內的剪貼板功能。

目前包含不少人使用的抖音海外版TikTok、PUBG Mobile、Fruit Ninja、Bejeweled、Viber、新浪微博、Zoosk、Overstock、DAZN、AccuWeather，以及包含Fox News、New York Times、the Wall Street Journal在內總計多達53款app都有私下取用剪貼板功能。

而其他諸如Google打早的Chrome瀏覽器，或是照片編輯工具Pixelmator，以及UPS等app也有相同情況，其實主因在於原本設計就是藉由iOS內建剪貼板功能作為資料複製、貼上使用媒介，因此即便在iOS 14作業系統內跳出有取用剪貼板功能提示，並不一定就是app在私下偷偷竊取使用者透過剪貼板複製使用內容。

但畢竟在iOS 14版本強調對於隱私安全防護有高度重視，因此在升級至iOS 14預覽版本時，突然發現app跳出取用剪貼板功能的提示，可能還是會讓使用者擔心，因此部分app開發商除了趕緊對外澄清，同時也表示將會針對此類設計進行調整，避免產生不必要的誤解。

不過，iOS 14增加針對隱私安全防護的設計，確實讓不少app私下可疑的操作行為曝光，因此也讓一些可能在系統背面持續記錄使用者隱私資訊的情況被發現，因而讓更多使用者在使用可疑app時增加更多堤防。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》