蘋果釋出工具讓開發者 更容易將現有瀏覽器外掛移轉至新版Safari

在公布新版macOS Big Sur時，蘋果也花費不少時間介紹新版Safari瀏覽器的安全功能，以及加入支援外掛程式內容的WebExtensions API。而蘋果後續也確定釋出對應開發工具，讓開發者能將原本在其他瀏覽器提供使用的外掛程式，以最簡單方式移植到Safari瀏覽器使用。

依照蘋果說明，透過新款開發工具可直接將原本對應Google Chrome、Mozilla Firefox，或是諸如如Microsoft Edge等基於Chromium架構打造的瀏覽器所使用的外掛程式，轉換成適用於Safari瀏覽器使用版本，並且透過Xcode工具進行打包、測試，即可上傳至App Store審核，進而可提供使用者下載使用。

透過轉換的好處，在於開發者能直接轉換現有設計內容，無需額外重新撰寫，甚至可能需要花費時間學習蘋果開發環境使用的Objective-C、Swift在內程式語言，只要以現有JavaScript、HTML、CSS等語法撰寫即可。

不過，要上傳至App Store提供下載使用，開發者自然也必須符合蘋果對於使用隱私規範，其中包含各類使用存取權限、實際使用方式都必須向使用者明確告知。

而允許Safari瀏覽器透過外掛程式方式擴充使用功能，並且提供合適工具讓開發者將既有設計內容轉換，讓Safari瀏覽器可以有更多應用功能，顯然也希望能進一步從Chrome、Firefox在內瀏覽器挖掘更多使用者，藉此增加Safari瀏覽器使用佔比。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》