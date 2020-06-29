Google Photos換上新圖示 新增以地圖檢視照片等新功能

繼先前重新設計Gmail、Google Maps等服務之後，Google稍早也宣布重新設計相當多人使用的Google Photos服務，並且重新設計其服務圖示。

從早期的紙風車設計，新版Google Photos服務圖示換上更圓潤風格，而色彩也採用更扁平化設計。

而此次增加功能，則包含加入支援更多照片與影片內容上傳備份，同時也增進照片搜尋功能，並且讓照片能更容易標示分類。

其中，此次更加入與Google Maps整合設計，讓使用者能依照拍攝地點進行分類，並且透過Google Maps圖資內容觀看、查找照片內容。而透過「Photos」標籤，則可藉由「回憶 (Memories)」分類快速回顧過往重要時刻的照片，同時也會透過「近期亮點 (Recent Highlights)」回顧最近所拍攝內容，並且方便使用者分享給他人。

在照片展示中，系統也會透過人工智慧方式分析使用者可能最感興趣照片，甚至也會自動列出最常在照片中出現的人物、寵物，其他也會透過諸如手機螢幕擷圖、自拍、影片等類型進行分類，另外使用者也能透過資料庫 (Library)檢視相簿列表，或是先前刪除的照片，

目前新版Google Photos已經開放Android、iOS平台使用者下載或更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》