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Google開始在Android版Chrome瀏覽器測試版本 加入擷圖編輯功能
Google在針對開發者提供的Chromium Canary版本中，加入內建擷圖編輯功能，讓使用者能擷取瀏覽圖像後，直接透過內建功能進行編輯、分享。
此項功能原始發想，或許就是參考手機使用體驗，讓使用者能更方便擷取瀏覽器顯示內容圖像，並且透過內建功能進行剪輯、註解文字或圖像內容，進而分享給他人觀看。
雖然此類功能已經可以透過手機或PC內建擷圖功能，搭配內建繪圖軟體或其他第三方軟體實現，但對於使用Chrome OS的Chromebook顯然會方便許多，同時不少僅以網頁瀏覽為主的裝置，或許也能藉此獲得更方便的擷圖編輯功能。
由於目前此項功能僅先針對開發版本的Chromium Canary提供，並且僅先開放Android平台使用，暫時還無法確定是否會加入未來向一般消費市場提供的Chrome瀏覽器，或是套用在其他以Chromium架構打造的瀏覽器。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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