iOS 14支援輕點iPhone背面 快速靜音、截圖和鎖定等功能

在稍早向開發者提供的第三版支付資料庫 (Billing Library)中，Google除了準備讓更多人能直接以現金方式支付Google Play Store下載內容，同時也計畫讓開發者能以兌換序號形式讓使用者更容易體驗訂閱服務內容。另外，針對需要花費長時間下載的大容量app，Google也預計讓開發者能以Android App Bundle形式發行內容，並且讓使用者能以更短時間下載使用app。

2020-06-25 10:59