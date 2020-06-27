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iOS 14支援輕點iPhone背面 快速靜音、截圖和鎖定等功能
iOS 14 系統的「輔助使用」功能包括耳機調節功能，「群組 FaceTime」中偵測手語和「旁白」螢幕閱讀器外，還加入了「背面輕點 (Back Tap)」操作。用戶只要輕點兩下或三下 iPhone 機背就能實現各種操作，例如回主畫面、螢幕截圖、啟動 Siri、靜音、鎖定畫面、多工切換或通知中心等。
在 iOS 14 系統的「設定>輔助使用>觸控>背面輕點」裡，用戶可自訂點二下和點三下想執行的動作。對於想保護 HOME 鍵、電源鍵或音量鍵的用戶，可利用這個快捷操作來電話快速靜音，或是進行螢幕截圖、鎖定關鍵螢幕，只需要優雅的輕敲手機背後即可。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
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