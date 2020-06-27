不是說好免費試用？玩變臉FaceApp 為什麼刪除了還會莫名被扣款990元？

FaceApp在最近因為許多政治人物開始玩變臉，男生變成女生、女生變成男生之後，再度引起討論。不過，這款軟體其實一直以來都被爆出許多問題，甚至有些人因而被直接扣款990元，因此要玩之前還是有些東西要注意一下。

Face App其實在去年就掀起過一陣「變老臉」的風潮，這是一款由俄羅斯公司Wireless Lab所開發的APP。公司聲稱所有在FaceApp上進行編輯的圖片，都會在兩天內刪除，而且用戶使用的照片都會加密處理，不用擔心你的照片會外流。

不過，去年九月還是有美國參議員要求FBI調查這款APP，會不會有資安的疑慮。當時FBI並沒有拿出實證，只是說雖然沒有證據可以證明FaceAPP會將你的數據流出，不過因為俄國情報部門可以直接存取俄國國內的所有網路通訊資料，因此仍然有相關風險。

另外，FaceApp並非免費軟體，但有提供試用功能，因此你可以下載安裝，前三天可以免費體驗。但是接下來是月費4.99 美元、年費29.99 美元、終身授權費用89.99 美元三種方案在等著你。如果你玩一玩忘記了，沒有在試用期結束前取消訂閱，APP會自動視為申請年費的訂閱，扣除約台幣990 元。

在它的留言區就有很多人留言表示「試用期三天內刪除，為何還要付款？」諸如此類的留言，從這些留言來看，很多人誤以為刪除APP就是「取消訂閱」，基本上這是兩回事。使用者必須要進到 Google Play內找到「訂閱」的選項，找到其中你訂閱FaceAPP的項目來取消才行。

另外，網路上也有傳出有些人連試用期都沒有，下載之後就扣款了。這種情況很有可能是他之前有下載來玩過，但已經忘記了，那麼就有可能並沒有這個三天的免費體驗期，一下載試用就會被扣款。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》