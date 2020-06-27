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Google釋出ARCore 1.18版本 藉由Depth API實現更精準擴增實境效果

聯合新聞網 / 楊又肇

相較蘋果在此次WWDC 2020更新ARKit 4.0，並且進一步強化人工智慧運算能力，讓擴增實境影像內容能有更穩定貼和表現。而Google稍早宣布更新的ARCore 1.18版本中，則是加入全新動態景深演算法，讓僅有單顆鏡頭的手機也能透過新版Depth API實現更穩定的擴增實境影像呈現效果。

透過去年底釋出的Depth API功能，Google讓僅有單顆主相機鏡頭的手機也能實現穩定的擴增實境貼和效果，並且配合精準景深識別讓擴增實境影像呈現效果更為正確，而不會出現理應出現在真實影像物體背後的擴增實境，卻錯誤地出現在前景端。

雖然目前多數手機都已經在主相機搭載複數以上鏡頭的設計，甚至也加入可識別影像景深資訊的ToF鏡頭規格，但配合Google釋出的Depth API功能，將能使手機透過鏡頭更正確識別拍攝影像景深資訊，藉此實現更精準的擴增實境呈現效果，同時也能讓更多僅搭載單顆主相機鏡頭的入門手機同樣可使用擴增實境應用服務。

包含Snapchat、三星都已經在旗下服務、手機應用加入Depth API功能，同時Google也開始透過Google Creative展示各類擴增實境應用，例如遊玩骨牌等應用內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 攝影 Google

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