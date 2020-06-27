Google Maps可能加入開車、騎車銜接大眾運輸工具的導航功能

香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)近期在個人twitter透露，認為Google接下來將會在Google Maps導航功能中，加入以汽車銜接大眾運輸工具，或是以自行車銜接大眾運輸工具的轉乘需求。

依照過往使用模式，絕大多數的使用者都是先導航透過步行、開車，或是騎車 (自行車或摩托車)至鄰近大眾運輸工具站點的行進路線，直到抵達大眾運輸工具後再設定下一階段的導航規劃。

而依照黃文津在拆解Google Maps程式編碼時，發現Google正著手測試讓使用者能透過單次操作，即可完成透過開車、騎車、步行，或是搭乘共享車輛資源等方式，銜接大眾運輸工具前往特定地點的導航需求，讓使用者無需費心多次操作app，即可專心按照指示前進。

在導航過程中，使用者甚至可以直接透過Google Maps目前整合共享車輛搭乘服務，銜接個人接駁需求，讓使用者能在單一app內完成車輛搭乘與導航需求，甚至也能確認在大眾運輸工具站點必須搭上幾點出發車輛，減少趕車過程必須一再確認路線與預計搭乘車輛班次情況。

不過，目前還無法確認Google預計在何時將此類功能釋出，同時也無法確定是否會同步在所有地區提供此項功能，或是僅先開放美國境內使用。

Google Maps is working on route options with “Connections to Public Transit”, such as:



- Car + transit

- Bicycle + transit

- Auto rickshaw

- Ride service

- Motorcycle + transit pic.twitter.com/hLlCZJG7Av — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020

Google Maps is working on an option to “Get more accurate fares” from ride services by sharing route information to them pic.twitter.com/BGh0eCtjoI — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》