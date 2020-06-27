快訊

偷看用戶剪貼簿！iOS 14意外揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

歐盟7月1日重開邊境！美台未列入清單 中國列有條件接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google Maps可能加入開車、騎車銜接大眾運輸工具的導航功能

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自黃文津 (Jane Manchun Wong)個人Twitter頁面)
(圖／擷自黃文津 (Jane Manchun Wong)個人Twitter頁面)

香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)近期在個人twitter透露，認為Google接下來將會在Google Maps導航功能中，加入以汽車銜接大眾運輸工具，或是以自行車銜接大眾運輸工具的轉乘需求。

依照過往使用模式，絕大多數的使用者都是先導航透過步行、開車，或是騎車 (自行車或摩托車)至鄰近大眾運輸工具站點的行進路線，直到抵達大眾運輸工具後再設定下一階段的導航規劃。

而依照黃文津在拆解Google Maps程式編碼時，發現Google正著手測試讓使用者能透過單次操作，即可完成透過開車、騎車、步行，或是搭乘共享車輛資源等方式，銜接大眾運輸工具前往特定地點的導航需求，讓使用者無需費心多次操作app，即可專心按照指示前進。

在導航過程中，使用者甚至可以直接透過Google Maps目前整合共享車輛搭乘服務，銜接個人接駁需求，讓使用者能在單一app內完成車輛搭乘與導航需求，甚至也能確認在大眾運輸工具站點必須搭上幾點出發車輛，減少趕車過程必須一再確認路線與預計搭乘車輛班次情況。

不過，目前還無法確認Google預計在何時將此類功能釋出，同時也無法確定是否會同步在所有地區提供此項功能，或是僅先開放美國境內使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自行車 香港 Google Maps

延伸閱讀

近中午淡水湧現車潮

總算要掏錢了 Google將推新服務 與全球新聞業者合作

端午連假塞翻 學者：疫情後民眾少搭大眾運輸改採自駕

Google將「.new」結尾的短網址服務 擴展至旗下Meet會議服務

相關新聞

傳蘋果7月起將在大陸區App Store撤下數千款未獲審批手機遊戲

彭博社6月22日引述消息人士報道，蘋果公司7月起將配合大陸政府要求，移除在大陸應用商店（App Store）內數以千計未經政府審批的遊戲。報道指出，遊戲開發商及發行商，已獲告知7月起需獲得許可證才可繼續營運。

Google Maps可能加入開車、騎車銜接大眾運輸工具的導航功能

香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)近期在個人twitter透露，認為Google接下來將會在Google Maps導航功能中，加入以汽車銜接大眾運輸工具，或是以自行車銜接大眾運輸工具的轉乘需求。

Google釋出ARCore 1.18版本 藉由Depth API實現更精準擴增實境效果

相較蘋果在此次WWDC 2020更新ARKit 4.0，並且進一步強化人工智慧運算能力，讓擴增實境影像內容能有更穩定貼和表現。而Google稍早宣布更新的ARCore 1.18版本中，則是加入全新動態景深演算法，讓僅有單顆鏡頭的手機也能透過新版Depth API實現更穩定的擴增實境影像呈現效果。

Google將「.new」結尾的短網址服務 擴展至旗下Meet會議服務

去年宣布推出「.new」結尾的短網址服務，讓使用者能縮減各類網路服務建立新文件內容時的頁面，藉此加快各類網路服務使用效率，而目前此項短網址服務也加入支援旗下視訊會議服務Google Meet，讓使用者點按連結後，再填寫預計邀請對象所使用電子郵件，即可快速透過Google Meet發起線上會議。

Google Play Store 將使訂閱類app更容易推廣體驗

在稍早向開發者提供的第三版支付資料庫 (Billing Library)中，Google除了準備讓更多人能直接以現金方式支付Google Play Store下載內容，同時也計畫讓開發者能以兌換序號形式讓使用者更容易體驗訂閱服務內容。另外，針對需要花費長時間下載的大容量app，Google也預計讓開發者能以Android App Bundle形式發行內容，並且讓使用者能以更短時間下載使用app。

NVIDIA攜手Mercedes-Benz 將Ampere架構GPU套用在Drive AGX Orin運算平台

去年宣布推出針對自駕車與自動化機器人打造Drive AGX Orin運算平台，並且與滴滴合作打造自駕車服務項目之後，NVIDIA此次更宣布將使Drive AGX Orin運算平台升級，其中採用近期對外揭曉的Ampere架構GPU，並且與Mercedes-Benz攜手合作，預計打造符合SAE規範的Level 2及Level 3設計自駕車，以及最高可達Level 4設計的自動停車功能。

可將軟體輸出x86與Arm架構的Rosetta 2 蘋果證實仍有轉換限制

雖然宣布推出新版Rosetta 2，讓開發者可將既有對應Intel處理器使用的app，轉換成Arm架構處理器環境試用版本，但依然有其轉換限制。

蘋果放寬App Store使用限制…開發者可就設計合理性提出申訴

在近期Basecamp提出採收費使用的「Hey」電子郵件服務，因未在app內加入蘋果要求的in-App付費機制，被認定違反App Store使用規範而遭下架，導致不少開發者對蘋果處理方式有所批評，同時也可能因此引來反壟斷調查。

被蘋果退回5次！Facebook Gaming違反這規範 App Store拒絕上架

今年4月對外揭曉的Facebook Gaming，由於始終被蘋果以違反App Store使用規範，因此至今仍無法在App Store上架，讓iOS平台使用者下載使用。

LINE社群正式在台推出 支援電腦版與訊息收回

LINE 今（23）日宣布，具備管理員功能、可自訂暱稱，最多可5,000人群聊的全新網路聊天室「LINE社群」正式在台灣...

蘇黎士聯邦理工學院提出全新高階程式語言Silq 將使量子電腦加速普及應用

隨著量子電腦技術發展持續成長，顯然過往對應一般電腦運算使用程式語言架構也必須因應改變，因此由蘇黎士聯邦理工學院所提出高階程式語言Silq，顯然就是為了改善此類問題。

AWS推出更小的邊緣儲存設備Snowcone 單手就能帶走大量資料

過去推出不少應用在資料運送的Snow系列儲存設備後，AWS宣布推出針對資料搬移、邊緣運算或邊緣儲存使用的小型設備Snowcone，強調其重量僅2公斤，同時體積佔據空間不大，本身更具備堅固耐用特性，方便隨身攜帶使用。

熱門新聞

偷看用戶剪貼簿！iOS 14新安全通知揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

Facebook確認終止銷售Oculus Go 未來聚焦進階VR裝置

Arm已經準備透過Google Play Store 讓Mali GPU獲得軟體升級

亞馬遜終止可手持掃描查詢物品資訊的Dash Wand產品發展

Google Maps可能加入開車、騎車銜接大眾運輸工具的導航功能

微軟收購以色列網路安全供應商CyberX 打造更安全的物聯網平台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。