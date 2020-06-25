Google將「.new」結尾的短網址服務 擴展至旗下Meet會議服務

去年宣布推出「.new」結尾的短網址服務，讓使用者能縮減各類網路服務建立新文件內容時的頁面，藉此加快各類網路服務使用效率，而目前此項短網址服務也加入支援旗下視訊會議服務Google Meet，讓使用者點按連結後，再填寫預計邀請對象所使用電子郵件，即可快速透過Google Meet發起線上會議。

目前「.new」結尾的短網址服務不僅支援Google Docs、Google Sheets、Google Slides、Google Sites及Google Forms，同時也支援多項第三方服務，包含Spotify、Medium、Cisco Webex、Bitly、RunKit、OVO Sound、OpenTable、eBay或Github等，並且透過HTTPS網頁加密形式連接使用。

而此項短網址服務設計用意，則是希望能減少各類服務建立新文件時的操作流程，讓遠距溝通、線上協同合作工作模式不必在尋找建立新文件、發起新會議等流程花費太多時間。雖然實際上可精簡時間並不算明顯，但使用者至少可以省去溝通、研究如何建立新文件的瑣碎時間，對於協同工作確實能達成更直覺的使用效率。

此次將「.new」短網址服務與Google Meet服務結合，意味除了透過G Suite快速發起線上會議之外，使用者也能快速透過個人Gmail服務建立線上會議，藉此讓線上會議操作流程可進一步精簡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》