Google Play Store 將使訂閱類app更容易推廣體驗

在稍早向開發者提供的第三版支付資料庫 (Billing Library)中，Google除了準備讓更多人能直接以現金方式支付Google Play Store下載內容，同時也計畫讓開發者能以兌換序號形式讓使用者更容易體驗訂閱服務內容。另外，針對需要花費長時間下載的大容量app，Google也預計讓開發者能以Android App Bundle形式發行內容，並且讓使用者能以更短時間下載使用app。

Google在去年就已經開始測試讓使用者能透過QR Code，在鄰近便利商店以現金完成付款的付費app交易模式，讓無法申辦信用卡，或是習慣以現金交易的使用者也能順利購買Google Play Store收錄的付費app。

目前此付費模式僅先在印尼與馬來西亞提供，此次宣布整合進第三版支付資料庫，並且讓更多開發者使用，意味Google未來會在更多地區推行此付費交易方式。

另外，雖然Google已經推行免安裝即可使用的Instant app設計方案，讓使用者無需事先下載就能體驗、使用特定app功能，一旦滿意再將app實際下載到手機。但如果是訂閱使用的app內容，使用者基本上還是要先下載app，才能在app內輸入推廣序號，或是透過點按操作申請試用。

為了改善此狀況，Google將允許開發者讓此類app可以無需下載形式，直接讓使用者快速體驗，甚至無需額外手動輸入推廣序號。

而針對Instant app設計方案同樣無法對應大容量app，導致使用者依然要花費長時間下載的情況，Google在2018年舉辦的Google I/O就已經提出名為Android App Bundle的方案，讓使用者能先下載app必要內容，並且透過副檔名為.aab的封包存放關連檔案內容。

如此一來即可讓使用者以更短時間下載app，並且在必要時候，或是在其他閒置情況下繼續下載關連檔案，而不必為了使用檔案容量超過500MB的app，必須花費時間等待下載。

這樣的形式下，開發者依然可以透過APK檔案形式將包含必要內容的app上傳至Google Play Store，並且支援透過Android Studio、Unity或Flutter等開發平台發行內容，並且相容於Arm、Arm64或x86架構裝置使用。

不過，Google預期要等到2021年才會開始讓容量超過500MB的大型app藉由Android App Bundle形式下載，現階段主要是讓開發者調整旗下app提供下載使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》