NVIDIA攜手Mercedes-Benz 將Ampere架構GPU套用在Drive AGX Orin運算平台

去年宣布推出針對自駕車與自動化機器人打造Drive AGX Orin運算平台，並且與滴滴合作打造自駕車服務項目之後，NVIDIA此次更宣布將使Drive AGX Orin運算平台升級，其中採用近期對外揭曉的Ampere架構GPU，並且與Mercedes-Benz攜手合作，預計打造符合SAE規範的Level 2及Level 3設計自駕車，以及最高可達Level 4設計的自動停車功能。

NVIDIA也宣布，Mercedes-Benz從2024年起推行車款都將採用升級版Drive AGX Orin運算平台，並且具備可升級自動駕駛功能。

而日前宣佈與BMW深度合作之餘，此次進一步宣布與Mercedes-Benz合作，更意味NVIDIA旗下電腦視覺技術將更廣泛應用在眾多車輛，不僅藉由電腦視覺提昇車輛行進過程預判潛在風險效率，達成主動防備駕駛效果，同時也能透過Drive AGX Orin運算平台效能支撐自動駕駛運作需求。

同時，使用在產品維護年限內，均可透過OTA方式持續獲得功能升級，藉此確保車輛運算平台與自動駕駛功能隨時維持在最新版本。

在開發新車款的過程，Mercedes-Benz將透過NVIDIA Drive運算平台進行資料驅動與結合深度神經網路應用開發，藉此滿足不同地區車輛上市使用，以及商業營運需求。

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