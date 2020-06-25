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可將軟體輸出x86與Arm架構的Rosetta 2 蘋果證實仍有轉換限制
雖然宣布推出新版Rosetta 2，讓開發者可將既有對應Intel處理器使用的app，轉換成Arm架構處理器環境試用版本，但依然有其轉換限制。
依照蘋果說明，Rosetta 2將無法順利轉換以64位元設計的x86架構虛擬化應用軟體，意味包含Parallels、VMWare等提供虛擬化應用的軟體都必須針對Arm架構重新編寫，無法直接透過Rosetta 2轉換。
不過，依照上述虛擬化應用軟體廠商立場，應該都會將旗下軟體移轉至Arm架構環境，藉此讓Mac系列機種用戶使用，同時也能銜接全新市場需求。
除了藉由Rosetta 2協助開發者將過往針對Intel處理器打造的x86架構軟體轉換為Arm架構環境可使用版本，蘋果此次更提供新版Universal 2開發工具，讓開發者能同時針對Intel處理器及Arm架構處理器打造軟體項目，並且透過單次編寫即可輸出對應不同平台使用版本，以利Mac系列機種從Intel處理器慢慢過渡至Arm架構環境時，仍可讓開發者維持足夠可用的軟體內容。
至於未來針對Arm架構硬體環境使用的macOS 11 Big Sur，是否會在作業系統內維持提供Bootcamp功能，讓有需求的消費者仍可安裝Windows 10作業系統，目前還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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