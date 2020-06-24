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傳蘋果7月起將在大陸區App Store撤下數千款未獲審批手機遊戲

香港01 / 凌俊賢
彭博社6月22日引述消息人士報導，蘋果公司7月起將配合中國政府要求，移除過千款中國App Store內未經政府審批的遊戲。歐新社
彭博社6月22日引述消息人士報導，蘋果公司7月起將配合中國政府要求，移除過千款中國App Store內未經政府審批的遊戲。歐新社

彭博社6月22日引述消息人士報導，蘋果公司7月起將配合中國大陸政府要求，移除在大陸應用商店（App Store）內數以千計未經政府審批的遊戲。報導指出，遊戲開發商及發行商，已獲告知7月起需獲得許可證才可繼續營運。

報導指出，以往在等待監管機構批准的時候，遊戲可先行發行，例如Rockstar Games的《俠盜獵車手》（GTA）等。蘋果公司這個決定改變有關做法，公司對報導不予置評。

大陸監管機構早於2016年，已要求所有遊戲在發行前要得到許可證，Android的「應用商店」隨即執行規定，但蘋果則未有行動。2020年2月，蘋果已提醒大陸的iOS開發人員應在6月底前獲得遊戲審批，但到近期才明確告知截止日期後，任何無許可證的遊戲將被禁止並刪除。

根據AppInChina網站估計，蘋果於大陸App Store約有6萬個遊戲需付費或程式內付款，當中至少三分之一未經審批。

延伸閱讀：

中國App Store 7月起下架數千款遊戲　原因配合監管當局審查要求

蘋果應用商店去年銷售額5190億美元　中國佔2460億美元

文章授權轉載自《香港01》

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