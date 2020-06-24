被蘋果退回5次！Facebook Gaming違反這規範 App Store拒絕上架

今年4月對外揭曉的Facebook Gaming，由於始終被蘋果以違反App Store使用規範，因此至今仍無法在App Store上架，讓iOS平台使用者下載使用。

依照紐約時報報導指稱，iOS版本的Facebook Gaming在6月間至少被退回5次上架申請，原因在於蘋果認為此項app內包含遊戲內容交易，因此違反App Store使用規範。

過往Valve旗下Steam Link app也曾因為類似原因遭蘋果下架，但後續則是取消直接購買機制，得以在調整後恢復上架。

而Facebook Gaming雖然是以整合遊戲內容、社群互動與線上直播作為使用模式，但因為遊戲內容涉及內容購買，同時未採用蘋果in-App付費機制，等於繞過蘋果分潤要求，直接與使用者完成交易，自然無法獲得蘋果批准於App Store上架。

近期由Basecamp打造的電子郵件app「Hey」，同樣因為繞過蘋果in-App付費機制，進而遭蘋果從App Store下架，不僅引發Basecamp對蘋果強徵「蘋果稅」抗議，同時也吸引微軟在內業者聲援，同時也支持對蘋果App Store服務展開反壟斷調查。

類似情況，包含Spotify與Netflix也均對蘋果徵收分潤情況有意見，並且呼籲消費者透過服務官網申請訂閱，雖然在app內維持提供in-App付費機制，避免遭蘋果以違反使用規範為由將app下架。

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