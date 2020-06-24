蘋果放寬App Store使用限制…開發者可就設計合理性提出申訴

在近期Basecamp提出採收費使用的「Hey」電子郵件服務，因未在app內加入蘋果要求的in-App付費機制，被認定違反App Store使用規範而遭下架，導致不少開發者對蘋果處理方式有所批評，同時也可能因此引來反壟斷調查。

但在稍早聲明裡，蘋果除了強調以App Store生態協助開發者創造龐大發展效益，同時也說明將持續提供更多開發資源，更提及未來一旦app內容被認定違反App Store使用規範時，開發者將能有更大權益提出申訴，甚至可以主張app內容設計合理性。

這樣的調整，意味蘋果將使開發者能針對被判定違反使用規範的app內容進行辯解，而不是只能單方面接受蘋果將內容下架，甚至可以透過主張app設計合理性讓蘋果調整使用規範。

另一方面，針對過往認定app在後續更新違反使用規範時，就會限制開發者繼續將更新內容上傳至App Store的情況，未來將能讓開發者先針對app內容更新，並且在下次更新時修正違反規範部分，顯然也能讓開發者有較高彈性。

至於先前被認定違反App Store使用規範的「Hey」，目前則是在app內加入14天免費試用機制，得以恢復在App Store上架，但某種程度上也應該是蘋果與開發者之間做出妥協，避免無謂的堅持影響App Store營運。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》