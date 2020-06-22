蘇黎士聯邦理工學院提出全新高階程式語言Silq 將使量子電腦加速普及應用

隨著量子電腦技術發展持續成長，顯然過往對應一般電腦運算使用程式語言架構也必須因應改變，因此由蘇黎士聯邦理工學院所提出高階程式語言Silq，顯然就是為了改善此類問題。

由蘇黎士聯邦理工學院電腦科學學系教授Martin Vechev與其團隊所提出高階程式語言Silq，標榜能以更符合量子電腦運算模式，以更精簡、安全，同時容易理解形式進行編程，並且使量子電腦運算效能能更有效率發揮。

量子電腦因為可對應更龐大運算量，同時相對能以更短時間完成運算，因此被視為可解決日後需要大量算力的深度資料分析、人工智慧運算，或是各類研究應用的重要發展。

但相對傳統電腦運算模式，量子電腦基於計算位元與運算邏輯差異，使得運算程式編寫部分必須配合加入大量硬體描述，才能讓程式順利藉由量子電腦算力運作，因此也相對容易在大量硬體描述產生錯誤，而Silq就是為了解決此類問題所設計，讓程式設計人員可以將心思放在如何透過算式內容解決所需處理問題，而非在撰寫硬體描述花費大量心思與時間。

依照Martin Vechev團隊說明，Silq將能大幅簡化量子電腦編程，過程中更會自動識別、過濾運算過程所產生無用數據，進而讓量子算式導出正確數據。而在提出Silq之後，Martin Vechev預期將能加速量子電腦算力應用普及，同時也能讓程式設計人員更容易掌握量子電腦運作模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》