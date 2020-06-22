AWS推出更小的邊緣儲存設備Snowcone 單手就能帶走大量資料

過去推出不少應用在資料運送的Snow系列儲存設備後，AWS宣布推出針對資料搬移、邊緣運算或邊緣儲存使用的小型設備Snowcone，強調其重量僅2公斤，同時體積佔據空間不大，本身更具備堅固耐用特性，方便隨身攜帶使用。

雖然過去也曾推出小型資料運送使用的儲存設備，但此次AWS推出的Snowcone不僅體型更小、重量更輕，更可藉由內建電池運作，或是直接以USB-C連接線供電使用。

Snowcone透過兩組處理器、4GB記憶體與8TB儲存容量，並且可透過無線或有線方式存取使用，主要針對邊緣運算、物聯網，或是遠距儲存需求打造，本身更以TPM安全晶片加密，同時也支援AWS旗下金鑰管理服務 (KMS)進行加密。

服務部分則可對應AWS EC2 (Elastic Compute Cloud)，以及AWS IoT Greengrass，分別可佈署應用在資料運送、醫療、工業、物流、物聯網、內容分流，或是其他需要更大彈性調整的邊緣運算及儲存需求。

即便目前藉由網路搬遷資料相當便利，但可能還是會網路頻寬，以及安全傳輸問題，加上如果要搬遷大量數據內容的話，可能還會有傳輸費時問題。因此AWS提出的Snow系列儲存設備，便是透過可被運送、安全加密、確保堅固等特性，讓使用者能直接透過車輛、飛機等運輸工具載送Snow系列儲存設備，藉此更快將大量資料從A點運送到B點。

除了用於資料搬遷，目前Snow系列儲存設備也成為佈署邊緣運算、彈性擴充臨時儲存需求的裝置。而類似設計，目前包含微軟、Google也都有提出相關產品，藉此滿足不同資料儲存使用需求。

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