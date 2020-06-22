Google內部新創打造類似Pinterest服務 讓使用者挖掘更多潛在嗜好

由Google旗下Area 120部門推出名為Keen的應用服務，標榜可藉由機器學習方式協助整理使用者個人興趣嗜好內容。

使用模式與Pinterest有些相似，Keen同樣可讓使用者建立個人偏好嗜好或興趣內容，同時也能收藏他人分享內容，同時隨著累積數據內容增加，系統將可透過機器學習方式讓使用者挖掘更多相同或類似嗜好內容。

除了由系統識別判斷，使用者也能針對推薦內容進行意見反饋，藉此修正系統推薦內容合適程度，並且藉此挖掘更多相同興趣族群。

不過，Keen創辦人CJ Adams強調此項服務是為了協助使用者挖掘更多相同興趣族群，並且並非為了讓使用者花費更多時間瀏覽內容，而是希望使用者能從個人喜好、興趣挖掘更多潛在可能的偏好項目。

目前Keen僅先在Android、網頁平台推出，暫時尚未開放iOS平台使用，而使用者也能選擇是否對外公開個人興趣或嗜好。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》